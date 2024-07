Xiaomi Mix Fold 4 może zadebiutować globalnie. Tak wygląda

Seria składanych smartfonów Xiaomi Fold dotąd nie była sprzedawana poza Chinami. Może się to zmienić wraz z debiutem Xiaomi Mix Fold 4. Wiemy już, jak wygląda ten model.

Seria Xiaomi Mix Fold to bardzo dobrze wyposażone, rozkładane smartfony, cieszące się ogromną popularnością w Chinach, czyli na jedynym rynku, gdzie były oficjalnie sprzedawane. Co prawda najnowszy Mix Fold 3 trafił niezależnymi kanałami nawet do Polski, jednak były to egzemplarze importowane z kraju producenta.

Z Xiaomi Mix Fold 4 ma być inaczej i chociaż producent w pełni nie potwierdził jeszcze tych doniesień, to z drugiej strony zapowiadał, że kolejny rozkładany telefon Xiaomi już będzie dostępny na całym świecie. Niewykluczone, że będzie chodziło jednak o… klapkowca Xiaomi Mix Flip. Z drugiej strony smartfon identyfikowany jako Xiaomi Mix Fold 4 został dostrzeżony w bazie danych IMEI z informacjami wskazującymi na globalny debiut.

Xiaomi Mix Fold 4 ma coraz mniej tajemnic

Dotąd wygląd Xiaomi Mix Fold 4 stanowił zagadkę, jednak Evan Blass (@evleaks) udostępnił właśnie na platformie X render nadchodzącego rozkładarka Xiaomi. Autor zastrzega, że to dopiero wersja robocza, więc detale mogą się jeszcze zmienić, jednak już teraz można wysnuć pewne wnioski.

Evan Blass podaje, że Xiaomi Mix Fold 4 będzie miał grubość mniejszą niż 10 mm, a obudowa zapewni odporność na wodę IPX8. Z renderu wynika, że stylistyka znana z poprzedniej generacji zostanie utrzymana – przede wszystkim jest to duża, prostokątna wyspa aparatów na całą szerokość obudowy. Są jednak różnice. Xiaomi Mix Fold 4 ma z tyłu cztery aparaty, lampę LED oraz dwa dodatkowe czujniki – wszystko razem umieszczone jest w sześciu równo rozłożonych oczkach. Sekcję foto firmuje marka Leica i jej obiektywy Summilux.

Wiadomo też, że Xiaomi Mix Fold 4 będzie napędzany układem Snpadragon 8 Gen 3, smartfon otrzyma też akumulator o pojemności co najmniej 5000 mAh z ładowaniem bezprzewodowym, a główny aparat zostanie wyposażony w matrycę 50 Mpix. Pozostałe aparaty to najprawdopodobniej jednostka szerokokątna, telefoto i telefoto z peryskopowym obiektywem.

