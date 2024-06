Xiaomi MIX Flip, MIX Fold 4 i Redmi K70 Ultra w nietypowym przecieku

Tuż przed oficjalnymi zapowiedziami nowych smartfonów Xiaomi doszło do nietypowego wycieku informacji. To już pewne, że niebawem poznamy Xiaomi MIX Flip, MIX Fold 4 i Redmi K70 Ultra.

Wyciekły aplikacje Xiaomi z kodem pełnym niespodzianek

Do sieci trafił kod dwóch aplikacji Xiaomi przygotowanych z myślą o nadchodzących nowych smartfonach chińskiego producenta. Nie był to przy tym kod udostępniony przypadkiem przez Xiaomi, lecz efekt kradzieży. Prawdopodobnie prezentacja nowych urządzeń odbędzie się już w pierwszym tygodniu lipca, by zabrać trochę uwagi od wielkiego wydarzenia Samsunga.

W aplikacjach Zegar o raz Xiaomi AI Translate pojawiają się nazwy kodowe urządzeń „rothko”, „ruyi” i „goku”. Należą one odpowiednio do Redmi K70 Ultra, MIX Flip i MIX FOLD 4. Dodatkowe linie kodu zawierają optymalizacje wydajności dla wspomnianych nowości Xiaomi.

Co wiemy o nowych telefonach Xiaomi?

Redmi K70 Ultra będzie wyposażony w procesor Dimensity 9300, podczas gdy MIX Flip i MIX FOLD 4 będą napędzane przez Snapdragon 8 Gen 3. Dziwić może nieco wypuszczanie składanych telefonów jeszcze na "starym", ale wciąż wiodącym chipsecie Qualcommu. To jednak typowa taktyka dla sprzętu składanego — proces R&D jest w przypadku tych urządzeń znacznie bardziej złożony i bezpieczniej jest postawić na sprawdzone układy niż bawić się w eksperymenty.

Warto przy tym przypomnieć, że to właśnie Xiaomi 15 dostanie jako pierwszy Snapdragona 8 Gen 4 już tej jesieni. Zanim jednak zaczniecie ostrzyć sobie na niego zęby, premiera będzie ponownie dotyczyła rynku chińskiego, a Europejczykom przyjdzie poczekać na nowy sprzęt do wiosny.

