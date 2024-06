Xiaomi w świetnej promocji. Tak tanio jeszcze nie było

Ruszyła wielka promocja na popularnego, dopiero co wprowadzonego na rynek przedstawiciela rodziny Xiaomi, Redmi 13. To przystępny cenowo smartfon dostępny w 3 kolorach, teraz w cenie tak niskiej, jak nigdy przedtem.

Xiaomi Redmi 13 - tak się robi telefony dla Polaka

Chociaż na Telepolis nieustannie ekscytujemy się smartfonami za tysiące złotych, to nie taki sprzęt trafia do kieszeni Polaków. W naszym kraju liczy się doskonały stosunek jakości do ceny, a przy tym telefon ma być kompletny, bez jakichś cięć w specyfikacji, które byłyby dokuczliwe na co dzień. I taki właśnie jest Xiaomi Redmi 13.

czerwiec 2024 205 g, 8.3 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB), microSD - 108 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.79" - IPS LCD (1080 x 2460 px, 396 ppi) MediaTek Helio G91 Ultra, 2,00 GHz Android v.14.0 5030 mAh, USB-C

W cenie 849 zł , teraz obniżonej do zaledwie 699 zł, dostajemy właściwie komplet cech, których można oczekiwać od przystępnego cenowo, ale dobrze wyposażonego smartfonu. Duży, 6,79-calowy ekran LCD oferuje tutaj przydatne w grach odświeżanie obrazu 90 Hz, akumulator 5030 mAh z szybkim, 33 W ładowaniem, to komfort długiej pracy, a certyfikat IP53 uchroni telefon przed pyłem i wodą.

Przydatne dodatki

Telefon ma gniazdo słuchawkowe JACK 3,5 mm, na które zwracają uwagę nasi Czytelnicy. Z boku obudowy umieszczony został czytnik linii papilarnych, zapewniający bezpieczeństwo i wygodę korzystania. Natomiast w upalne dni lata z pewnością przyda się wbudowany pilot do podczerwieni, którym obsłużymy zarówno telewizor, jak i klimatyzację.

Podstawowa wersja telefonu oferuje 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, tę ostatnią można jednak łatwo rozbudować za pomocą kart pamięci. Tego nie potrafią nawet flagowe telefony. Producent zapewnia też, że akumulator utrzyma przynajmniej 80% swojej pierwotnej pojemności po tysiącu cykli ładowania, a do tego gwarantuje, że telefon utrzyma płynność działania przez aż 36 miesięcy eksploatacji, dzięki zastosowanym rozwiązaniom programistycznym i wydajnemu chipsetowi MediaTek Helio G91 Ultra.

Dla miłośników mobilnej fotografii producent przygotował solidny aparat przedni 13 Mpix z przysłoną F/2.45, a do tego dwa moduły z tyłu obudowy. Główny ma matrycę 108 Mpix i jasny obiektyw F/1.75, dodatkowy zaś to jednostka do zadań specjalnych, aparat makro 2 Mpix F/2.4, który pokaże detale małych przedmiotów czy zabierze użytkownika w podróż do ekscytującego świata owadów.

Promocja na Xiaomi Redmi 13 - to nowy model z czerwca 2024 (!)

Xiaomi Redmi 13 dostępny jest w trzech kolorach: czarnym oraz pastelowym błękicie i różu. Niezależnie od wybranej opcji na klientów czeka solidna promocja — cena spadła z 849 zł do 699 zł i jest to najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni. Zresztą, ten telefon nie jest nawet jeszcze 30 dni na polskim rynku — producent objął promocją zupełną nowość.

Promocja nie jest ograniczona do jednego sklepu, możecie z niej skorzystać w swoim ulubionym sklepie z elektroniką. PS. Cena wyższego wariantu pamięci — 8/256 GB — też spadła z 999 zł do 849 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: wł