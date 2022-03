Xiaomi Smart Band 7 już powstaje. Co przyniesie?

Xiaomi pracuje już nad kolejną wersją swojej popularnej opaski sportowej. Nowy Mi Band 7, czy też właściwie teraz już Xiaomi Smart Band 7, ma mieć większy ekran i nowe funkcje, na które czekało wielu entuzjastów tej serii.

Obecnie najnowszym modelem w ofercie producenta jest Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, który wraz z całą szóstą generacją Mi Bandów przyniósł m.in. większy wyświetlacz, pomiar SpO2 oraz w tym konkretnym modelu – płatności Xiaomi Pay.

Jak wynika z przecieków, Xiaomi Mi Band 7 ma być jeszcze bardziej rozbudowany. Informację na temat planów chińskiej firmy pozyskał Magical Unicorn, który już wcześniej miał na koncie sprawdzone doniesienia o elektronice noszonej Xiaomi i Huami. Tropy wskazujące na funkcje opaski zostały odnalezione w kodzie nowej wersji aplikacji Zepp, służącej do synchronizacji zegarków Amazfit ze smartfonem. Ma ona zastąpić dotychczasową aplikację Xiaomi Mi Fit, Producentem Smart Banda 7 ma być ponownie firma Huami (Zepp Health), właściciel marki Amazfit.

W rozłożonym na części pierwsze kodzie urządzenie opisane zostało jako Xiaomi Smart Band 7 i taka też może być jego rynkowa nazwa. Z kolei jego oznaczenia kodowe to M2129B1 i M2130B1, co odnosi się do dwóch różnych wersji opaski.

W opasce Xiaomi Smart Band 7 ma się znaleźć jeszcze większy niż w poprzedniku ekran AMOLED. Szóstka ma wyświetlacz 1,56 cala o rozdzielczości 152 x 486. Tym razem rozdzielczość wzrośnie do 192 x 490. A jaka będzie przekątna? Tego niestety w przecieku zabrakło, więc w tym momencie można tylko snuć domysły. Będzie większy – tyle wiadomo.

Wraz z nowym ekranem pojawi się nowy zestaw tarcz zegarka, które w części przystosowane będą do ciągłego wyświetlania w trybie AoD (Always On Display), czyli po wygaszeniu ekranu. Tej funkcji brakowało w poprzednich opaskach Xiaomi, co było tłumaczone zbyt dużym zapotrzebowaniem na energię.

Jak wynika z analizy plików źródłowych aplikacji Zepp, Xiaomi Smart Band 7 zapewnia jeszcze większą liczbę monitorowanych aktywności – ma być ich ponad 160! Śledzenie treningów na otwartym powietrzu ułatwi wbudowany GPS, którego nie było w Mi Bandzie 6. Powróci także funkcja Smart Alarm, ułatwiająca bezstresowe wstawanie, we właściwej fazie snu. Magical Unicorn znalazca także nowy tryb oszczędzania energii.

Dalsze poszukiwania w kodzie ujawniły też wersje językowe opaski – jest ich 8, a wśród nich polska.

