Xiaomi zapowiada Redmi K80 Pro. Ma być lepszy od OnePlus 13

Zbliża się kolejna premiera nowości Xiaomi – serii smartfonów Redmi K80. Producent wygłasza buńczuczne zapowiedzi, ale jeśli okażą się prawdziwe, fani marki będą mieli powody do zadowolenia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Smartfony z serii Redmi K nie są wprowadzane na globalne rynki – większość modeli oferowana była tylko w Chinach, a niektóre dodatkowo w Indiach. Nie znaczy to jednak, że nas nie powinny interesować – seria Redmi K wchodzi w późniejszym czasie do sprzedaży na świecie jako telefony Xiaomi lub Poco. Tak było na przykład z Redmi K70 Ultra, który globalnie i w Polsce sprzedawany jest jako Xiaomi 14T Pro – i to nawet w nieco ulepszonej wersji z bogatszą sekcją foto.

Zobacz: Xiaomi 15 i 15 Pro to pierwsze smartfony napędzane Snapdragonem 8 Elite

Redmi K80 Pro ma być lepszy niż czerwony konkurent

Xiaomi już zapowiada premierę serii Redmi K80, do której ma dojść pod koniec listopada. Chociaż specyfikacja nowych telefonów nie jest znana, dyrektor generalny Redmi, Wang Teng Thomas, podczas wydarzenia on-line wychwalał zalety Redmi K80 Pro, czyli topowego modelu z serii.

Użył przy tym odwołań do nowych flagowców, które zadebiutowały w ostatnich dniach. Redmi K80 Pro ma mieć lepszą specyfikację od modelu 13 „przyjaznego konkurenta”. Chodzi najprawdopodobniej o OnePlus 13 ze Snapdragonem 8 Elite, choć niektórzy sugerują, że mowa o Vivo iQOO 13, też z tym układem. Co więcej, dyrektor Redmi zapowiada, że mimo lepszej specyfikacji Redmi K80 Pro będzie tańszy niż trzynastka konkurencji. To interesująca zapowiedź przed wejściem do sprzedaży Poco F7 Ultra – bo tak ma się nazywać ten model na rynkach globalnych.

Zobacz: Xiaomi Poco F7 Ultra. Tego jeszcze nie grali

Jak się pochwalił dyrektor Redmi, model K80 Pro wyciska ponad 3 mln punktów w AnTuTu, a maksymalna temperatura ma nie przekraczać 49 stopni C – choć wydaje się to dużo, to już wiadomo, że niektóre smartfony ze Snapdragonem 8 Elite mają problem z nagrzewaniem się.

Obok Redmi K80 Pro na filmowej zapowiedzi pojawiły się dwa inne telefony z osiągami w AnTuTu 2,73 mln i 2,83 mln punktów – jeden z nich to zapewne Redmi K80. A drugi? Nie wiadomo. Na pewno nie pojawiający się w spekulacjach Redmi K80E, ponieważ Wang Teng Thomas ujawnił, że nie będzie już modelu z takim wyróżnikiem. Dla przypomnienia najniżej pozycjonowany Redmi K70E do nas trafił jako Poco X6 Pro. Tym razem podobnej analogii nie będzie.

W przeciekach pojawiają się doniesienia, że Redmi K80 i Redmi K80 Pro wyposażone są w ekrany OLED C9 firmy TCL o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2K i z odświeżaniem 120 Hz. O ile Redmi K80 Pro ma być napędzany przez Snapdragona 8 Elite, to do Redmi K80 Pro ma trafić generacje wcześniejszy Snapdragon 8 Gen 3. Nowe smartfony mają też mieć aparaty w konfiguracji 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix oraz akumulatory 6000 mAh i 6500 mAh z ładowaniem 120 W. Te dane nie zostały jednak wiarygodnie potwierdzone.

Zobacz: OnePlus 13 już jest. Doskonała specyfikacja, ceny nie odstraszają

Zobacz: Debiutuje Realme GT 7 Pro. Pod maską najmocniejszy Snapdragon

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl