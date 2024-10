Xiaomi 15 i 15 Pro to pierwsze smartfony napędzane Snapdragonem 8 Elite

Firma Xiaomi oficjalnie zaprezentowała swoje najnowsze flagowce, w których wnętrzu pracuje Snapdragon 8 Elite. Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro na początku będą dostępne wyłącznie w Chinach, by prawdopodobnie w przyszłym roku ruszyć na podbój reszty świata.

Xiaomi 15 Pro i jego specyfikacja

Najnowszy flagowy smartfon firmy Xiaomi w wersji Pro ma wymiary 161,3 x 75,3 x 8,35 mm (8,73 mm w wersji srebrnej) i waży 213 g (219 g w wersji srebrnej). Urządzenie zostało wyposażone w 6,73-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1440 x 3100 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością dynamicznie zmieniającą się w zakresie od 1 do 120 Hz. Szczytowa jasność panelu wynosi aż 3200 nitów, a całość jest chroniona szkłem Xiaomi Ceramic Glass protection 2.0. Po dolną częścią ekranu chiński producent umieścił ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

W ekranie wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (OmniVision OV32B40, f/2.0). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (Light Fusion 900, 1/1,31", f/1.44, Hyper OIS, Leica Summilux), a do towarzystwa ma dwa kolejne aparaty o rozdzielczości 50 Mpix: ultraszerokokątny z funkcją makro (matryca Samsung S5KJN1, f/2.2, Leica) oraz teleobiektyw peryskopowy 5X z funkcją telemakro (Sony IMX858, f/2.5, OIS).

Xiaomi 15 Pro, podobnie jak podstawowy Xiaomi 15, jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. W komplecie jest między innymi łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Na pokładzie jest też łączność Xiaomi Xingchen do dwukierunkowej komunikacji bezsieciowej na odległość do 3,5 km. Ma to działać w ponad 200 krajach i regionach.

Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 6100 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 50 W. Smartfon pracuje pod kontrolą oprogramowania HyperOS 2.0, bazującego na Androidzie 15.

Xiaomi 15 i jego specyfikacja

Podstawowy model z nowej serii flagowców Xiaomi jest mniejszy i lżejszy. Jego wymiary to 152,3 x 71,2 x 8,08 mm, a masa wynosi 181 g. Mniejszy jest również wyświetlacz, który ma przekątną 6,36" i rozdzielczość 1200 x 2670 pikseli, a także zasilający wszystko akumulator o pojemności "tylko" 5400 mAh. Kolejna różnica dotyczy parametrów tylnego zestawu aparatów fotograficznych, a przede wszystkim teleobiektywu. Ten ma zoom optyczny 2,6X i potrafi złapać ostrość już od 10 cm (30 cm w Xiaomi 15 Pro). Reszta specyfikacji jest podobna jak w Xiaomi 15 Pro.

Dostępność i cena

W Chinach można już zamawiać nowe smartfony Xiaomi, a ich regularna sprzedaż ruszy w Państwie Środka już 31 października 2024 roku. Xiaomi 15 Pro w kolorach Rock Ash, White i Spruce Green kosztuje:

5299 juanów (2983 zł) za wersję 12/256 GB,

(2983 zł) za wersję 12/256 GB, 5799 juanów (3264 zł) za wersję 16/512 GB,

(3264 zł) za wersję 16/512 GB, 6499 juanów (3658 zł) za wersję 16 GB/1 TB.

Za smartfon w kolorze Bright Silver trzeba dopłacić 200 juanów ().

Xiaomi 15 można kupić w kolorze Black, White, Asasuka Green, Lilac i Bright Silver za:

4499 juanów (2533 zł) za wersję 12/256 GB,

(2533 zł) za wersję 12/256 GB, 4799 juanów (2702 zł) za wersję 12/512 GB,

(2702 zł) za wersję 12/512 GB, 4999 juanów (2815 zł) za wersję 16/512 GB,

(2815 zł) za wersję 16/512 GB, 5499 juanów (3096 zł) za wersję 16 GB/1 TB.

Jest też wersja Diamond Limited Edition 16GB/1TB, która kosztuje 5999 juanów (3379 zł).

