Debiutuje Realme GT 7 Pro. Pod maską najmocniejszy Snapdragon

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Chinach odbyła się premiera smartfonu Realme GT 7 Pro. Napędzane Snapdragonem 8 Elite urządzenie jeszcze w tym miesiącu ma trafić na globalny rynek, w tym do Europy.

Realme GT 7 Pro to najnowszy flagowy smartfon tej chińskiej marki. Urządzenie ma wymiary 162,45 x 76,89 x 8,55 mm i waży 222,8 g. Niemal cały przód zajmuje 6,78-calowy wyświetlacz LTPO Eco OLED Plus o rozdzielczości 1264 x 2780 pikseli i szczytowej jasności sięgającej aż do 6000 nitów. Obraz na ekranie może być odświeżany z częstotliwością od 1 do 120 Hz. Pod dolną powierzchnią wyświetlacza ukryto ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

W górnej części ekranu producent wyciął otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/1.45). Tylny zestaw składa się z trzech jednostek. Są to:

główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX906, f/1.8, OIS),

(Sony IMX906, f/1.8, OIS), aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2),

(f/2.2), teleobiektyw o rozdzielczości 50 Mpix (Sony IMX882, f/2.65, zoom optyczny 3X).

Wewnątrz obudowy, która jest odpowrna na działanie pyłów i wody na poziomie IP68/IP69, pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Wydajny SoC współpracuje z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Realme GT 7 Pro oferuje łączność 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz NFC. Nie zabrakło tu również odbiornika nawigacji satelitarnej, głośników stereo czy złącza USB-C.

Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 6500 mAh. Można go szybko naładować z mocą do 120 W. Nad całością czuwa system Android 15 z interfejsem Realme UI 6.0.

Dostępność i cena

Realme GT 7 Pro można już zamawiać w Chinach, a regularna sprzedaż ruszy tam 11 listopada 2024 roku. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne: Star Trail Titanium, Mars Orange oraz White. Jeśli chodzi o ceny, to wyglądają one następująco:

3699 juanów (2075 zł) za wersję 12/256 GB,

(2075 zł) za wersję 12/256 GB, 3899 juanów (2157 zł) za wersję 16/256 GB,

(2157 zł) za wersję 16/256 GB, 3999 juanów (2243 zł) za wersję 12/512 GB,

(2243 zł) za wersję 12/512 GB, 4299 juanów (2410 zł) za wersję 16/512 GB,

(2410 zł) za wersję 16/512 GB, 4799 juanów (2691 zł) za wersję 16 GB/1 TB.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme