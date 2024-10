Realme Note 60 już w Polsce. Tani i wytrzymały jak pancerniak

Realme Note 60 wkracza do Polski. To smartfon o podstawowej specyfikacji, wyróżniający się zwiększoną wytrzymałością ArmorShell Protection.

Realme Note 60 miał swoją premierę w sierpniu 2024 i na początek wkroczył do Indii, gdzie oferowany jest w przeliczeniu za około 400 zł. Teraz telefon dotarł też do Polski, gdzie jego cena jest wyższa, ale wciąż może kusić oszczędnych. Realme Note 60 w wariancie 6 + 128 GB wyceniony został u nas na 499 zł.

Realme Note 60 kusi wytrzymałością

Cena od razu zdradza, że Realme Note 60 nie ma zbyt wyśrubowanej specyfikacji, jednak telefon kusi ochroną ArmorShell Protection. Jak wyjaśnia producent, jest to wytrzymały system konstrukcyjny, zaprojektowany specjalnie w celu zwiększenia żywotności i trwałości urządzenia. ArmorShel obejmuje osiem ulepszeń i są to: wytrzymała aluminiowa konstrukcja odlewana ciśnieniowo, zintegrowana metalowa rama wewnętrzna, wzmocnione szkło, powłoka ochronna, amortyzująca folia obwodowa, klej do komponentów, ramka ochronna ekranu oraz zabezpieczenie InSeal, czyli osłona portu USB, gniazda słuchawkowego czy na karty.

Producent chwali się, że Note 60 został dostosowany do pracy w trudnych warunkach, zapewniając odporność na zginanie, upadki oraz zarysowania. Spełnia też normę pyło- i wodoszczelności IP64. Firma Realme przeprowadziła ponad 320 testów Note’a 60, w tym weryfikację odporności na przypadkowe upadki. Co więcej, smartfon otrzymał certyfikat wysokiej niezawodności TUV Rheinland.

Wewnątrz typowy budżetowiec

Techniczna specyfikacja Realme Note 60 nie robi już takiego wrażenia. Smartfon ma ekran IPS o przekątnej 6,74 cala, w rozdzielczości HD+, z odświeżaniem 90 Hz i jasnością do 560 nitów. W wyświetlaczu znajduje się wycięcie na aparat selfie, otoczone Mini Kapsułą 2.0.

Moc do pracy Realme Note 60 dostarcza budżetowy układ Unisoc T612. Na innych rynkach smartfon oferowany jest też w konfiguracji 8 GB RAM, ale u nas producent proponuje skromniejszą wersję 6 GB. Pamięć wewnętrzną 128 GB można rozbudować, dodając kartę microSD. Telefon zapewnia łączność 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, nie ma jednak NFC.

Główny aparat ma rozdzielczość 32 Mpix, w drugim oczku znajduje się tylko aparat pomocniczy do głębi, a z przodu ulokowana jest jednostka do selfie 5 Mpix. Energię zapewnia akumulator 5000 mAh. Wszystkim dyryguje Android 14.

Smartfon ma grubość 7,84 mm, waży 187 g i dostępny jest w kolorach czarnym i niebieskim. Można go kupić za 499 zł w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, x-kom, Max Elektro oraz na realmeshop.pl.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme, opracowanie własne