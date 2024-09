Realme Watch S2 i Realme Buds T310 od dziś do kupienia w Polsce

Realme wprowadza od dziś dwie, przystępne cenowo nowości: smart zegarek Realme Watch S2 oraz słuchawki Realme Buds T310.

Zegarek Realme Watch S2

Realme Watch S2 to niezbyt drogi, ale ciekawie wyposażony smartwatch z kopertą ze stali nierdzewnej w rozmiarze 46,5 mm, o grubości 11 mm i masie 41 g. Konstrukcja zapewnia pyło- i wodoszczelność na poziomie IP68.

Wyświetlacz AMOLED ma średnicę 1,43-cala, rozdzielczość 466 x 466 i jasność do 600 nitów.

Najnowszy smartwatch Realme ma wyszeckie najważniejsze funkcje niezbędne do monitorowania zdrowia, w tym pomiar tętna, poziomu tlenu we krwi, poziomu stresu oraz 24-godzinne monitorowanie snu. Nie brakuje przypomnień o konieczności ruchu i picia wody. Na sportowców czeka ponad 100 trybów treningowych.

Realme Watch S2 ma wbudowany mikrofon i głośnik, pozwalający korzystać z rozmów głosowych przez Bluetooth z redukcją szumów. Zegarek został też wyposażony w 4 GB pamięci na muzykę, dzięki czemu nie trzeba ze sobą zabierać telefonu.

Realme Watch S2 może pochwalić się długą żywotnością baterii. Po pełnym naładowaniu akumulator 380 mAh wystarczy na około 14 dni codziennego użytkowania w trybie standardowym, co najmniej 38 dni w trybie czuwania w przypadku dłuższych okresów bezczynności i co najmniej 5 dni w trybie AOD. Aktywując tylko niezbędne funkcje monitorowania zdrowia, takie jak tętno, poziom tlenu we krwi i śledzenie poziomu stresu – i wyłączając inne – zegarek może działać przez 20 dni na jednym ładowaniu.

Słuchawki Realme Buds T310

Realme Buds T310 to budżetowe słuchawki TWS. Wśród ich zalet producent wymienia funkcję aktywnego, trzypoziomowego wyciszenia hałasu do 46 dB ze wspomaganiem AI. Sześciomikrofonowy układ ze wsparciem algorytmu redukcji hałasu pozwalają prowadzić połączenia głosowe bez zakłóceń nawet w hałaśliwym otoczeniu.

Za odtwarzanie dźwięku odpowiada dynamiczny przetwornik basowy o średnicy 12,4 mm, z tytanową membraną, magnesami neodymowymi N52 oraz cewką z drutu HTW. Realme Buds T310 pozwalają też skorzystać z efektu dźwięku przestrzennego 360 stopni. Do słuchawek można podłączyć dwa urządzenia naraz.

Realme Buds T310 wyróżniają się też certyfikatem IP55, co oznacza wysoką pyłoszczelność oraz ochronę przed zachlapaniem i wilgocią.

Dzięki łącznemu czasowi odtwarzania do 40 godzin nowe słuchawki Realme mogą towarzyszyć użytkownikowi przez cały tydzień bez konieczności ładowania. Dodatkowo szybkie, 10-minutowe ładowanie umożliwia słuchanie muzyki przez kolejne 5 godzin.

Ceny i dostępność

Smartwatch Realme Watch S2 jest od dziś dostępny w kolorach szarym, srebrnym i czarnym za 449 zł w sieci sklepów Media Expert, Komputronik oraz na Realmeshop.pl.

Bezprzewodowe słuchawki Realme Buds T310 w kolorach białym, fioletowym lub czarnym można nabyć za 199 zł w sieci sklepów RTV Euro AGD oraz na Realmeshop.pl.

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: Realme, opracowanie własne