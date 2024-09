Realme GT 6 z nową funkcją AI od Google

Realme wprowadza przełomową funkcję Magic Compose firmy Google do GT 6. To pierwszy smartfon marki wzbogacony o sześć funkcji opartych na sztucznej inteligencji, co ma umacniać jego pozycję jako zabójcy flagowców AI.

Magic Compose: kreatywna komunikacja dzięki AI

"Magic Compose" w aplikacji Wiadomości to prawdziwa rewolucja w sposobie, w jaki komunikujemy się za pomocą smartfonów. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, funkcja ta podpowiada użytkownikom kreatywne i spersonalizowane odpowiedzi, dostosowane do tonu konwersacji – od formalnego, przez swobodny, aż po zabawny.

Niezależnie od tego, czy użytkownik rozpoczyna nową rozmowę, czy odpowiada na wiadomość, "Magic Compose" usprawnia komunikację, oszczędzając czas i zapewniając naturalny przepływ konwersacji. Funkcja jest obecnie dostępna w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim i koreańskim.

Realme GT 6: sześć funkcji AI dla lepszej wszechstronności

Oprócz "Magic Compose", Realme GT 6 oferuje pięć innych funkcji opartych na sztucznej inteligencji:

AI Ultra Clarity poprawia rozdzielczość i przejrzystość rozmazanych zdjęć,

poprawia rozdzielczość i przejrzystość rozmazanych zdjęć, AI Eraser 2.0 usuwa niechciane obiekty ze zdjęć, przywracając im perfekcyjny wygląd,

usuwa niechciane obiekty ze zdjęć, przywracając im perfekcyjny wygląd, AI Smart Summary podsumowuje kluczowe punkty nagrań ze spotkań i dyskusji,

podsumowuje kluczowe punkty nagrań ze spotkań i dyskusji, AI Smart Loop przewiduje intencje użytkownika na podstawie zawartości ekranu i oferuje szybki dostęp do często używanych funkcji,

przewiduje intencje użytkownika na podstawie zawartości ekranu i oferuje szybki dostęp do często używanych funkcji, AI Night Vision umożliwia nagrywanie wysokiej jakości filmów nawet w bardzo słabym oświetleniu.

Wprowadzenie "Magic Compose" i innych funkcji AI do serii Realme GT 6 to dowód na to, że ta chińska marka stawia na innowacje i dostarczanie najnowocześniejszych technologii swoim użytkownikom. Te zaawansowane funkcje nie tylko ułatwiają codzienne korzystanie ze smartfonu, ale także otwierają nowe możliwości w dziedzinie komunikacji i fotografii mobilnej.

czerwiec 2024 199 g, 8.6 mm grubości 16 GB RAM 512 GB, (opcje: 256 GB) - 50 Mpix + 8 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.78" - AMOLED (1264 x 2780 px, 450 ppi) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8s Gen 3, 3,00 GHz Android v.14.0 5500 mAh, USB-C

Zobacz: Realme GT 6. Jestem w szoku, to naprawdę jest pogromca flagowców (test)

Zobacz: Realme atakuje średnią półkę. Realme P2 Pro i Realme Pad Lite

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mieszko Zagańszyk / Telepolis.pl, Realme

Źródło tekstu: Realme