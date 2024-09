Realme atakuje średnią półkę. Realme P2 Pro i Realme Pad Lite

Realme zaprezentował swoje nowe średniopólkowe urządzenia. Tym razem światło dzienne ujrzał telefon i tablet. To Reslme P2 i Realme Pad Lite.

Realme zaprezentował w Indiach swoje dwa nowe urządzenia. Pierwszym z nich jest smartfon Realme P2 Pro. To średniak, który dostanie jednak 2 duże aktualizacje Androida i 3 lata poprawek bezpieczeństwa. To lepiej niż duża część podobnych telefonów konkurencji.

Realme pokazuje telefon i tablet za jednym razem

Model ma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,78 cala i z odświeżaniem 120 Hz. Akumulator ma pojemność 5200 mAh. W przypadku aparatu głównego użytkownik otrzyma 50 Mpix + 2 Mpix. Dostępnych będzie kilka wariantów różniących się pamięcią. Będzie można wybrać między 8 i 12 GB RAM oraz 128, 256 i 512 GB pamięci wbudowanej. Cena będzie się wahała od 22 tysięcy indyjskich rupii (około 1013 złotych) do 28 tysięcy rupii (około 1289 złotych)

Pojawił się również tablet. Niedawno w Polsce pojawił się tani tablet Realme Pad. W Indiach natomiast na rynek trafił już jego jeszcze tańszy krewny - Realme Pad Lite. Ma on wyświetlacz LCD o przekątnej 10,95 cala i akumulator o pojemności 8300 mAh. O kwestię fotograficzną zadba aparat główny 8 Mpix i przedni sensor 5 Mpix. Do wyboru są urządzenia z 4 i 8 GB RAM. Pamięci wbudowanej zawsze będzie 128 GB. W Indiach będzie trzeba wysupłać z kieszeni 15 tysięcy (ok. 690 złotych) lub 18 tysięcy rupii (około 828 złotych).

Źródło zdjęć: Realme

Źródło tekstu: realme, wł