To najtańszy smartfon 5G. Redmi A4 5G ujawnia swoje tajemnice

Redmi A4 5G miał już swoją premierę, ale wciąż skrywał pewne tajemnice. W końcu poznaliśmy jego specyfikację oraz cenę.

Redmi A4 5G został zaprezentowany w zeszłym tygodniu podczas targów Indian Mobile Congress 2024. Xiaomi razem z Qualcommem przedstawiło ten model jako tani smartfon 5G dla masowego odbiorcy. Zapotrzebowanie na taki sprzęt powstało zwłaszcza w Indiach, gdzie Redmi A4 5G jako pierwszy, od listopada wkracza do sprzedaży – jednak w najbliższych miesiącach powinien także rozpocząć swoją wędrówkę po świecie.

Na targach producent pokazał Redmi A4 5G na specjalnym podeście, ale nie ujawnił jego specyfikacji. Jedyną podaną wtedy informacją było to, że sercem telefonu jest układ Snapdragon 4s Gen 2 (4 nm), czyli okrojona wersja Snapdragona 4 Gen 2 z modemem 5G, pozwalającym osiągnąć prędkości tylko do 1 Gb/s.

Redmi A4 5G w cenie budżetowców LTE

Teraz odnalazły się brakujące elementy układanki, czyli kolejne informacje o specyfikacji Redmi A4 5G, a także jego cenie. Cóż, zaskoczeń dużych nie ma.

Smartfon wyposażony jest w ekran IPS o przekątnej 6,7 cala, w rozdzielczości HD+ i z odświeżaniem 90 Hz. Pracę Snapdragona 4s Gen 2 wspierać mają w podstawowym wariancie 4 GB pamięci RAM, natomiast pamięć masowa ma 128 GB.

Sekcja fotograficzna jest skromna – główny aparat wykorzystuje matrycę 50 Mpix (f/1,8), a przedni do zdjęć selfie – 8 Mpix. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh, który można naładować z mocą 18 W. W specyfikacji znajdziemy także port USB 2.0 typu C oraz boczny czytnik linii papilarnych. Wszystkim dyryguje HyperOS 1.0 na bazie Androida 14. Jednym słowem – typowy budżetowiec, którego jedyną zaletą jest wsparcie dla nowszego standardu sieci.

Cena Redmi A4 5G w Indiach ma się zaczynać od 8499 rupii, czyli około 400 zł. Gdyby telefon trafił do Europy, jego cena wzrosłaby co najmniej do równowartości 500 zł, co jednak i tak jest ceną nie do pobicia – obecnie za podobne kwoty można u nas kupić budżetowce 4G. Nie wiadomo jednak, jakie Xiaomi ma plany na dystrybucję Redmi A4 5G na światowych rynkach.

Zobacz: Xiaomi Poco C75 nadchodzi z ogromnym wyświetlaczem

Zobacz: Xiaomi 15 zameldował się na test. Już wszystko wiadomo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: X, Smartprix

Źródło tekstu: Smartprix