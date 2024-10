Xiaomi Poco C75 nadchodzi z ogromnym wyświetlaczem

Xiaomi Poco C75 pojawiał się już w pierwszych przeciekach ponad dwa miesiące temu, aż w końcu producent podał datę premiery, ujawniając przy tym wygląd telefonu. Globalny debiut urządzenia został zaplanowany na 25 października.

Xiaomi dalej trzyma się mody na duże, okrągłe wyspy aparatów, chociaż nie należy z tym wiązać szczególnych możliwości fotograficznych. Z pierwszej zapowiedzi Xiaomi wynika, że Poco C75 wyposażony jest w główny aparat 50 Mpix, wspierany funkcjami AI.

Every moment immersive.🚀



#POCOC75 offers a huge 6.88-inch immersive display for the first time—get ready for jaw-dropping visuals like you've never seen before! 🎉 pic.twitter.com/Op9gg4QuS9