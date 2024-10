Xiaomi Redmi 14C taniej na start sprzedaży. Masz czas do 30 października

W Polsce ruszyła oficjalna sprzedaż Xiaomi Redmi 14C. Ten niedrogi telefon można kupić w specjalnej ofercie jeszcze taniej.

Redmi 14C zadebiutował globalnie miesiąc temu, a teraz Xiaomi oficjalnie wprowadza go na polski rynek. Co prawda już wcześniej pojawił się w ofercie jednego z dużych sklepów z elektroniką, ale dopiero teraz Xiaomi ogłasza premierową ofertę na start – Early Bird. Standardowa cena Redmi 14C zaczyna się od 599 zł, ale do 30 października oferowany jest ze zniżką 100 zł, czyli za 499 zł.

To jeden z najtańszych smartfonów na rynku, który na dodatek wyróżnia się ciekawym wyglądem. Jego możliwości powinny też spełnić oczekiwania mniej wymagających nabywców.

Redmi 14C kusi wyglądem, ale nie specyfikacją

Redmi 14C w Polsce oferowany jest w trzech wariantach kolorystycznych – tradycyjnym czarnym, zielonym z matowym tyłem ze skóry wegańskiej oraz niebieskim z białymi akcentami inspirowanymi przestrzenią kosmiczną. Uwagę przykuwa duża wyspa aparatów jak z foto smartfonów oraz równo ścięte, boczne ramki obudowy – dzięki tym elementom Redmi 14C wyglądał jak droższy model, a nie typowy budżetowiec.

Specyfikacja zdradza jednak, że to mniej zaawansowana konstrukcja. Redmi 14C ma ekran IPS o przekątnej aż 6,88 cala, ale o skromnej rozdzielczości HD+ (1640 x 720), co daje gęstość pikseli 260 ppi. Maksymalna jasność wynosi szczytowo 600 nitów.

Sercem Redmi 14C jest układ MediaTek Helio G81-Ultra (2 GHz, 12 nm), któremu pomaga pamięć RAM LPDDR4X w wariantach 4 lub 8 GB. Pamięć masowa eMMC 5.1 ma 128 lub 256 GB, można też dołożyć kartę microSD. Smartfon zapewnia łączność LTE, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.4, w Polsce oferowany jest też z NFC. Specyfikację uzupełnia czytnik linii papilarnych i wyjście audio 3,5 mm.

Obiecująca z wyglądu wyspa foto składa się z dwóch jednostek: głównego aparatu 50 Mpix (f/1,8) oraz aparatu pomocniczego do głębi. Z przodu, w ekranowym wycięciu w kształcie litery U znalazł się aparat selfie 13 Mpix (f/2,0).

Akumulator 5160 mAh można ładować z mocą 18 W. Wszystkim zarządza Xiaomi HyperOS.

W Polsce Redmi 14C oferowany jest w wariancie 4 + 128 GB za 499 zł na start (standardowa cena 599 zł) oraz 8 + 256 GB za 699 zł na start (standardowo 799 zł). Oferta 100 zł taniej obowiązuje do 30 października.

