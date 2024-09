Redmi Note 14 Pro i Note 14 Pro+ to kuszące średniaki w świetnych cenach

Równolegle z globalną premierą smartfonów Xiaomi 14T w Chinach odbyło się inne wydarzenie: premiera Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 Pro+. Urządzenia zachęcają niezłą specyfikacją i niskimi cenami.

Nowe modele to interesujące rozwinięcie popularnej serii Redmi Note – telefony przyciągają wzrok ciekawym wyglądem, nie można mieć też większych zastrzeżeń do ich specyfikacji, a chińskie ceny zachęcają do kupna.

Redmi Note 14 Pro i Note 14 Pro+ bardzo mocno kuszą

Obydwie nowości Redmi mają podobne specyfikacje, a różnice dotyczą przede wszystkim wykorzystanego układu SoC, aparatów i akumulatorów. Trochę inne mają też obudowy – wyspa fotograficzna w Redmi Note 14 Pro ma wyraźnie wystające obiektywy aparatów, w modelu z plusem są one zgrabnie ukryte pod szkłem. Smartfony wyróżniają się wysoką odpornością na upadki, a także działanie pyłu i wody zgodnie z normami IP66, IP68 i IP69.

Pierwsza zaleta nowości Xiaomi to wyświetlacze. Telefony z serii Redmi Note 14 Pro wyposażone są w 12-bitowe ekrany OLED o przekątnej 6,67 cala, w rozdzielczości 1.5K (2712 x 1220) z odświeżaniem 120 Hz i jasnością szczytową 3000 nitów. Zapewniają pełną zgodność z Dolby Vision i HDR10+, a przed uszkodzeniami mechanicznymi chroni je szkło Gorilla Glass Victus 2.

Mocy też im nie powinno zabraknąć: Redmi Note 14 Pro napędzany jest przez układ MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm), natomiast wersja z plusem otrzymała Snapdragona 7s Gen 3 (4 nm). Za szybkość pracy odpowiada od 8 do 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4X, a wewnętrzna UFS 2.2 ma 128, 256 lub 512 GB.

Sekcję foto w Redmi Note 14 Pro tworzy połączenie trzech aparatów: główny 50 Mpix (Sony LYT-600, f/1.5, OIS), szerokokątny 8 Mpix (Sony IMX355, f/2.2) oraz makro 2 Mpix (f/2.4).

Redmi Note 14 Pro+ ma nieco bogatsze połączenie: główny aparat 50 Mpix wykorzystuje matrycę Light Hunter 800 (OIS, f/1.6), szerokokątny 8 Mpix jest taki sam, a trzecia jednostka to aparat telefoto 50 Mpix (Samsung S5KJN1, f/2,0, zoom 5x). W obydwu telefonach przedni aparat ma rozdzielczość 20 Mpix (OmniVision OV20B).

W Redmi Note 14 Pro znalazł się akumulator 5500 mAh z ładowaniem 45 W, model Redmi Note 14 Pro+ ma aż 6200 mAh z 90 W.

Wszystkim zarządza Android 14 z Xiaomi Hyper OS.

Dostępność i ceny

Seria Redmi Note 14 Pro od dziś wchodzi do sprzedaży w Chinach. Cena za najtańszy wariant Redmi Note 14 Pro (8 + 128 GB) wynosi 1499 juanów (ok. 820 zł), najbogatszy model 12 + 512 GB kosztuje 1999 juanów (ok. 1100 zł).

Redmi Note 14 Pro+ dostępny jest od wersji 12 + 256 GB, która kosztuje 1999 juanów (ok. 1100 zł), topowy wariant 16 + 512 GB oznacza wydatek 2399 juanów (ok. 1310 zł).

Polskie ceny mogą być jednak znacznie wyższe. Teoretycznie powinny zaczynać się od ok. 1200 zł i kończyć na ok. 1700 zł, jednak ceny serii Redmi Note 13 Pro w Chinach, podobne do tych obecnych, u nas zostały wywindowane ponad 2 tys. zł i tym razem może być podobnie.

