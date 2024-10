Xiaomi Redmi A4 5G debiutuje z najnowszym układem Qualcomma. To 5G dla mas

Seria najtańszych smartfonów Xiaomi, czyli Redmi A, doczekała się prawdziwej rewolucji – producent zaprezentował model Redmi A4 5G, pierwszy w tej linii z nowym standardem sieci mobilnej.

Dotąd telefony z serii Redmi A niewiele miały do zaoferowania – były to najprostsze modele z przestarzałymi układami Mediatek i Unisoc, zapewniające najwyżej łączność 4G. Ich atutem była zawsze niska cena – dostępny u nas w sprzedaży Redmi A3 kosztuje obecnie około 300 zł.

Redmi A4 5G ma nowy układ Snapdragon 4s Gen 2

Teraz Xiaomi idzie o krok dalej. Razem z Qualcommem firma pokazała nowy model Redmi A4 5G – jak sama nazwa wskazuje, już z łącznością w 5G. Urządzenie zostało zaprezentowane podczas targów Indian Mobile Congress 2024, a zapewne w najbliższych dniach trafi do pełnej oferty producenta.

Miejsce premiery nie jest przypadkowe – Indie to gigantyczny rynek, na którym 5G zdobywa już coraz większą popularność, a dostarczenie taniego telefonu dla mas, zgodnego z tym standardem, to wyjątkowa okazja rynkowa dla producentów. Z pierwszych doniesień wynika, że Redmi A4 5G będzie dostępny w Indiach za cenę niższą niż 10 tys. rupii, czyli mniej niż 470 zł.

Specyfikacja Redmi A4 5G nie została jeszcze w pełni ujawniona, bo smartfon prezentowany był na razie tylko na targowym stoisku Qualcomma. Wiadomo jednak, że jego sercem jest nowy układ Snapdragon 4s Gen 2. Wykorzystanie jednostki Qualcomm to wyraźny skok jakościowy w serii Redmi A.

Nowy układ przypomina podstawowy wariant – Snapdragon 4 Gen 2 – i podobnie wykonany jest w procesie technologicznym 4 nm. Został co prawda mocno okrojony i wyposażony w modem 5G, pozwalający osiągnąć prędkości tylko do 1 Gb/s, jednak to i tak wyraźny postęp w porównaniu do poprzednich jednostek w Redmi A.

Wiadomo też, że Redmi A4 5G ma główny aparat 50 Mpix, a także wyjście audio 3,5 mm. Pełną specyfikację urządzenia oraz ostateczną cenę powinniśmy poznać w ciągu najbliższych dni.

Źródło zdjęć: X (Twitter)

Źródło tekstu: Opracowanie własne