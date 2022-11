Xiaomi tnie ceny w listopadzie. Tańsze są smartfony i nie tylko

Xiaomi chce uprzyjemnić nam listopadową aurę, dlatego ma niższe ceny na smartfony swoich marek, a także odkurzacze i hulajnogę elektryczną. Zaoszczędzić można nawet 1000 zł.

Od połowy listopada tego roku trwają solidne przeceny smartfonów marek Xiaomi i Redmi. Z kolei dzisiaj (25 listopada) dołączają do tego wybrane modele marki POCO. Na liście produktów z obniżoną ceną są też odkurzacze oraz hulajnoga elektryczna. Rabaty sięgają nawet 1000 zł.

Produkty Xiaomi w niższej cenie

Wszystkie produkty objęte listopadowymi promocjami Xiaomi znajdują się w poniższej tabeli.



Urządzenia będą dostępne w salonach Xiaomi Store, online na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl oraz u partnerów handlowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD oraz x-kom. Promocja będzie trwała do 1 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Promocja na odkurzacze potrwa do 4 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów. Liczba urządzeń w promocji jest ograniczona. Dostępność produktów w poszczególnych kanałach może się różnić.

