Xiaomi rezygnuje z lubianej serii. Część fanów będzie zawiedziona

Właśnie oficjalnie potwierdzono, że w tym roku Xiaomi nie ma w planach wypuszczać modelu z serii S. Informacje pochodzą od założyciela firmy, Lei Juna.

Xiaomi szykuje się do bardzo ważnej premiery. Już 26 lutego podczas targów MWC 2023 w Barcelonie dojdzie do prezentacji flagowych modeli Xiaomi 13. Wielu fanów marki z niecierpliwością wyczekuje tego momentu, lecz niektórzy z nich będą zawiedzeni decyzją podjętą przez firmę.

Nie będzie Xiaomi 13S?

Xiaomi od lat stosuje ciekawą taktykę. Kilka miesięcy po premierze swoich flagowców wypuszcza linię S, będącą swoistym ulepszeniem głównej serii. Jest ono na tyle odczuwalne, by zainteresować konsumentów, lecz nie na tyle, by nazwać to nową generacją. Jednak ostatnia wypowiedź Lei Juna, założyciela i prezesa Xiaomi wskazuje, że w tym roku nie uświadczymy modelu Xiaomi 13S.

No Xiaomi 13s model... pic.twitter.com/l4hyC71i2B — Insight Hub (@InsightHubIn) February 22, 2023

Lei Jun ogłosił na blogu Weibo, że fani nie mają co czekać na Xiaomi 13S, bo tego modelu po prostu nie ma w planach. Może to oznaczać, że Xiaomi wprowadza zmiany do swojego planu biznesowego.

Ceny elektroniki w ostatnim czasie mocno poszły w górę i przez to wielu konsumentów może szukać smartfona, który zostanie z nimi przez kilka najbliższych lat. Dlatego zamiast tego, chiński producent skupi się na ulepszeniu tegorocznego flagowca i zapewnieniu mu jak najlepszego wsparcia. Pomimo braku Xiaomi 13S w planach, nadal możemy liczyć na Xiaomi 13 Lite i Xiaomi 13 Ultra.

Zobacz: Orange daje wielką paczkę gigabajtów. Jest specjalna okazja

Zobacz: vivo X90 Pro w marcu w Polsce. Cena podobna do Galaxy S23 Ultra

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: GSMArena, Weibo