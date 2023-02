Orange daje wielką paczkę gigabajtów. Jest specjalna okazja

Nadeszła środa, a więc okazja, by w aplikacji „Mój Orange” poszukać pomarańczowych bonusów. Dziś prezent jest wyjątkowy – paczka GB, jakiej dotąd nigdy nie było.

Dziś ruszyła setna edycja akcji „Środy z Mój Orange”, podczas której operator rozdaje różne prezenty dla użytkowników ofert abonamentowych. W poprzednich edycjach tymi bonusami często bywały gigabajty, ale najczęściej operator przygotowywał paczki po 5, 10 lub 15 GB.

Tym razem jest inaczej – skoro jest setna edycja, to Orange daje aż 100 GB do wykorzystania przez 30 dni. Tak dobrej okazji jeszcze nie było i prawdopodobnie w takiej formie nie będzie – choć może doczekamy jeszcze większej paczki na dwusetne wydanie.

Dziś setna edycja naszej akcji środy z #MójOrange. Nie mogło być inaczej i w aplikacji znajdziecie 100 GB do wykorzystania przez 30 dni. Warto skorzystać 👍😁 pic.twitter.com/jHNPO8qpVq — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) February 22, 2023

Orange: jak odebrać 100 GB?

Z bonusu można skorzystać, zaglądając do aplikacji „Mój Orange” i zakładki „Dla Ciebie”. Abonamentowi użytkownicy znajdą tam darmowy pakiet 100 GB do wykorzystania na terenie Polski, ważny przez 30 dni od daty aktywacji. Na odebranie pakietu i jego włączenie jest czas do przyszłego wtorku, czyli 28 lutego 2023 r.

Niestety, jak poprzednio, z akcji nie mogą skorzystać użytkownicy ofert na kartę. Im pozostaje jedynie ogłoszona wcześniej okazja „Darmowa usługa Elastyczny Pakiet Internetowy 10 GB". Jeżeli prezent nie został już wcześniej odebrany, to można to zrobić do końca miesiąca, odbierając bonusowe 10 GB w aplikacji.

