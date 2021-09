Wszystkie Galaxy A będą miały aparaty z OIS. Tak Samsung chce pokonać konkurencję

Kolejna generacja smartfonów Galaxy A otrzyma aparaty z optyczną stabilizacją obrazu. W ten sposób Samsung będzie chciał odzyskać utraconą część rynku modeli średniej klasy.

Segment smartfonów ze średniej półki, w Polsce dostępnych w cenach do 2 tysięcy złotych, to pole zaciętych zmagań producentów. Firmy takie jak Xiaomi, Oppo czy Realme wprowadzają stale nowe modele, a Samsungowi coraz trudniej utrzymać tu mocną pozycję.

Jak jednak donosi koreański serwis The Elec, Samsung nie zamierza odpuszczać tej części rynku. Kolejna generacja telefonów Galaxy A będzie kusić aparatami z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Takie usprawnienie ma się znaleźć we wszystkich modelach z tej linii, a fotograficzne możliwości Galaxy A, zbliżone do flagowców, staną się dodatkowym atutem do wyboru urządzeń Samsunga.

Obecnie Samsung oferuje OIS głównie w swoich topowych modelach Galaxy S i Galaxy Note. W serii Galaxy A optyczna stabilizacja trafiła dotąd tylko do czterech tegorocznych modeli: do Galaxy A22 w wersji 4G, a także do Galaxy A52 5G i jego nowszej wersji Galaxy A52s 5G oraz Galaxy A72. Jednak od 2022 roku to rozwiązanie ma trafić do każdego średniaka Galaxy A. Będą je miały nie tylko telefony z aparatami 64 Mpix, ale także nawet te o mniejszej rozdzielczości 48 Mpix. Obecnie jedynym modelem z taką konfiguracją jest Galaxy A22 4G, gdzie główny aparat 48 Mpix ma OIS, a towarzyszą mu aparaty 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix.

Jak to się przełoży na ceny? Dostawcami podzespołów OIS dla Samsunga są firmy Partron, MCNex oraz Power Logics. Jak wylicza The Elec, oferowana przez nie cena modułu aparatu z OIS jest o 15% wyższa niż wyposażonego tylko w sam autofokus. Ostatecznie spowoduje to wzrost ceny całego smartfonu o około 3%. To stosunkowo niewiele, ale już teraz telefony Galaxy A są nieco droższe niż podobne modele chińskiej konkurencji.

Od czwartego kwartału 2021 r. Samsung będzie miał jednak jeszcze jednego dostawcę komponentów do aparatów – firmę Jaeyoung Solutech. Koreański gigant zainwestował w nią kwotę stanowiącą równowartość blisko 500 mln zł, właśnie po to, by produkować więcej smartfonów z OIS w przystępnych cenach.

Samsung wytwarza też moduły aparatów z OIS samodzielnie – zajmuje się tym Samsung Electro-Mechanics, jednak ta firma dostarcza komponenty tylko do najdroższych, flagowych modeli Galaxy S.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: The Elec, GizmoChina, Android Central