Samsung Galaxy A22 oficjalnie - zarówno w wersji 4G, jak i 5G

Samsung Galaxy A22 to kolejny tani telefon 5G. Koreańczycy oficjalnie wprowadzają go zarówno w wariancie 4G, jak i 5G.

Często widzimy modele z wręcz bliźniaczą specyfikacją techniczną, które jednak mają nazwy sugerujące, że to bardzo odmienne urządzenia. Rzadko kiedy zdarza się jednak sytuacja aż tak bardzo odmienna. Samsung oficjalnie wprowadza bowiem modele Samsung Galaxy A22 LTE oraz 5G, które różnią się bardzo, ale to bardzo mocno. Model 5G kosztuje w wersji 4/64 kwotę 230 euro. Za dodatkowe 20 euro klient dostanie 128 GB pamięci wbudowanej. Mają też być warianty z 6 i 8 GB RAM. Układ w wersji z 5Gto MediaTek Dimensity 700. Wyświetlacz LCD ma 6,6 cala. Główny sensor aparatu tylnego ma z kolei 48 Mpix, a do pomocy ma dwa sensory, gdzie jeden ma 5 Mpix. Z przodu jest sensor 13 Mpix. Akumulator ma pojemność 5000 mAh.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold Tab - producent szykuje składany tablet?

Wersja 4G ma układ MediaTek Helio G80, wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala i brakuje mu wersji z 8 GB RAM i miejsca na kartę pamięci. Jest za to optyczna stabilizacja obrazu, której nie ma w wariancie 5G. Aparat główny to 48 Mpix + 8 Mpix +2 Mpix. Przedni sensor to natomiast 13 Mpix.

Zobacz: Samsung Galaxy Note powróci w przyszłym roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung, gsmarena