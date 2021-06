Samsung Galaxy Note powróci w przyszłym roku

przyszłym roku najpewniej zobaczymy kolejnego przedstawiciela z serii Samsung Galaxy Note. Wygląda na to, że Samsung naprawdę nie ma zamiaru kończyć z Note'ami.

Samsung Galaxy Note to jedna z tych serii smartfonów, bez których jeszcze niedawno ciężko było wyobrazić sobie rynek mobilny. Mimo tego Samsung planował zakończenie tej serii. Tak przynajmniej mówiły branżowe plotki. Najpewniej jednak w Seulu ścierały się różne frakcje z różnymi pomysłami na przyszłość. Samsung zdecydował się zatem na oświadczenie, które nie mówiło właściwie nic. Słyszeliśmy bowiem, że o ile Galaxy Note jednak się na pewno pojawi, to nie wiadomo kiedy. Wygląda na to, że Koreańczycy czekali na wyniki sprzedażowe modelu Galaxy S21 Ultra, który zgodnie z wcześniejszymi planami miał połączyć najlepsze cechy różnych urządzeń mobilnych Samsunga. Niestety, nie spełnił on pokładanych w nim oczekiwań. Przecieki z Korei Południowej mówią zatem, że już w przyszłym roku Samsung Galaxy Note powróci w chwale. Nie oznacza to jednak, że Samsung przestanie dodawać rysiki do kolejnych swoich urządzeń. Niedługo dostaną go bowiem nadchodzące składane smartfony z serii Z Fold i Z Flip.

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold Tab - producent szykuje składany tablet?

Zobacz: Samsung Galaxy A52 i A72 – smartfony na miarę roku 2021