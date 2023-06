Wiemy kiedy zadebiutuje Honor Magic V2. To pewna informacja

Honor Magic V2 już niedługo. Oficjalną datę premiery zdradził sam Honor. Czego się spodziewać po nowym flagowym składaku?

Monika Jaruzelska powiedziała kiedyś, że w klasie jej syna pierwszym skojarzeniem ze słowem honor jest marka telefonów. To było w czasach siły Huaweia, kiedy pierwszy raz w Polsce obecny był też Honor. Producent kilka dni temu oficjalnie powrócił do Polski. Tym razem jednak nie jako podmarka Huaweia, a jako całkowicie osobna firma. Nie oznacza to jednak końca wiadomości o tym chińskim graczu rynkowym.

Nowy Honor Magic V2 już niedługo. Składany flagowiec za rogiem

W Polsce zadebiutował między innymi rozkładany telefon Honor Magic Vs. Na świecie jednak wszyscy czekamy na oficjalny debiut modelu Honor Magic V2. Na szczęście już wiadomo kiedy to nastąpi. Sekret ujawnił sam Honor podczas szanghajskiej wersji targów MWC. Do premiery ma dojść już 12 lipca.

Czego dokładnie możemy się spodziewać? Na pewno najnowszego układu Qualcommu. Poza topowym Snapdragonem mamy przecieki o aparacie głównym 108 Mpix. W przypadku pamięci możemy otrzymać nawet 15 GB RAM oraz 512 GB pamięci wbudowanej. Sam wyświetlacz ma być nieco większy niż u poprzednika.

Niestety jak na składanego flagowca przystało, cena będzie bardzo wysoka. W złotówkach na pewno będzie to więcej niż 8 tysięcy. Honor w przeciwieństwie do innych chińskich marek o wiele agresywniej atakuje jednak segment flagowców.

