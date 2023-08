Tenda proponuje router z łącznością Wi-Fi 6 i 5G

Tenda wprowadziła na polski rynek obsługujący Wi-Fi 6 i 5G router dla pionierów. Urządzenie przyda się szczególnie tam, gdzie nie można liczyć na światłowód, ale za to jest dobry zasięg sieci komórkowej.

Router Tenda 5G03 powstał z myślą o entuzjastach nowych technologii, których jego producent określa mianem pionierzy. Mają to być technologiczni geekowie oraz osoby, którym zależy na uzyskaniu doskonałych wrażeń podczas użytkowania Internetu. Nie tylko podczas standardowego przeglądania sieci, ale także w czasie prowadzenia wideorozmów, rozgrywek online, korzystania ze streamingu oraz innych aktywności.

Na rynku możemy spotkać routery obsługujące zarówno łączność przez Wi-Fi, jak i sieć komórkową, które należą do różnych generacji. To rozwiązanie szczególnie doceniane tam, gdzie mógłby pojawić się problem z zasięgiem. Gdy nie da się połączyć przez Wi-Fi, zawsze można skorzystać z danych mobilnych (po włożeniu do routera karty SIM) i odwrotnie. Stąd też jest to typ urządzenia sieciowego proponowany na przykład do domów letniskowych czy podmiejskich.

Model 5G03 pozwala na łączność poprzez Wi-Fi 6 (do 1201 Mb/s na 5GHz i do 574 Mb/s na 2,4 GHz) oraz ostatnią generację sieci komórkowej, czyli 5G (do 4,67/1,25 Gb/s). Ta ostatnia cechuje się większą przepustowością, mniejszymi opóźnieniami i możliwością obsługi większej liczby urządzeń. Urządzenie jest wstecznie kompatybilne, czyli może działać również ze starszymi generacjami połączeń (Wi-Fi 5 czy 4G).

Nowy router wyposażony został w wiele nowoczesnych rozwiązań, które mają umożliwić jak najlepsze użytkowanie Internetu w warunkach domowych wielu osobom jednocześnie. Korzysta także z wprowadzonego w 2019 roku protokołu bezpieczeństwa WPA3, który zapewnia między innymi zwiększoną ochronę hasła.

Wierzmy w Tendzie, że każda generacja nowej technologii ma ogromny wpływ na życie człowieka, jego karierę czy formy rozrywki. Naszym celem jest uczynić korzystanie z sieci i wymianę informacji za pośrednictwem Internetu łatwym i dostępnym dla każdego użytkownika. Zależy nam na tym, by nasze produkty były wysokiej jakości, dotrzymywały kroku zmieniającej się rzeczywistości i czasom, ale także były opłacalnymi.

– powiedział Wang Jusiuan, Country Manager firmy Tenda w Polsce

Dostępność i cena

Router Tenda 5G03 jest już dostępny do kupienia w Polsce w sklepach z elektroniką, w tym na przykład na x-kom.pl. Jego cena w tym sklepie internetowym wynosi 1299 zł.

