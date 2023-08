ZTE MC889 – zewnętrzny router do 5G

ZTE ma w swojej ofercie innowacyjny router zewnętrzny 5G. Model MC889 jest wyposażony w modem Qualcomm Snapdragon X62, który zapewnia możliwość korzystania z LTE Cat19 oraz wsparcie dla 5G NSA oraz SA.

Wysoka prędkość i duży zasięg

ZTE MC889 5G ODU jest solidnym urządzeniem z kategorii routerów zewnętrznych. Urządzenie wyróżnia się jedną z najwyższych kategorii technologii LTE – CAT19. Router obsługuje także architekturę sieci 5G: NSA i SA. Potrafi w pełni wykorzystać zalety szerokiego zasięgu i szybkość transmisji w 5G. Model ten może pochwalić się oparciem o najnowszą serię układów Qualcommu z serii Snapdragon X62.

Do ZTE MC889 można podłączyć dowolny router Wi-Fi. Dlatego sprzęt ten może być idealną propozycją nie tylko dla indywidualnych klientów, ale również dla małych i średniej wielkości firm z istniejącą siecią bezprzewodową.

Router powinien się sprawdzić na przedmieściach miast czy obszarach wiejskich, gdzie zasięg jest często słabszy i routery wewnętrzne nie spełniają oczekiwań. Urządzenie działa w sieciach 5G, ale oferuje również bardzo szybką transmisje w LTE z prędkościami do 1.6 G/ps.

Router zewnętrzny ZTE MC889 może stanowić idealny duet wraz z jednym z routerów stacjonarnych Wi-Fi: ZTE T5400 lub ZTE T3000. Te rozwiązania powinny zapewnić mocny sygnał i wysokie prędkości sieci Wi-Fi, czyli stabilne połączenie z Internetem. Możliwość wykorzystania Wi-Fi Mesh utworzy wielkopowierzchniową internetową sieć bezprzewodową. Na uwagę zasługuje też fakt, że ZTE MC889 5G jest kompatybilny także z routerami Wi-Fi innych firm.

Prosty wygląd i łatwy montaż

Router zewnętrzny ZTE MC889 to wielka moc zamknięta w małym urządzeniu wielkości notatnika. Ma wymiary 189,6 x 108,8 x 31,2 mm i waży 500 g. Jego biały kolor pozwala mu dopasować się do koloru elewacji czy balustrady. Ponadto wszystkie elementy potrzebne do instalacji znajdują się w zestawie, a sam montaż urządzenia jest bardzo prosty.

Urządzenie jest zaprojektowane do pracy na zewnątrz w każdych warunkach pogodowych. ZTE MC889 jest odporny na działanie pyłu i wody, co potwierdza certyfikat IP65. Router jest w stanie pracować w szerokim zakresie temperatur, od -40° C do +60° C. Ponadto, zabezpieczony jest ochroną odgromową bez konieczności uziemienia do 6 KV.

Dostępność i cena

Router zewnętrzny ZTE MC889 można kupić w Polsce za 1599 zł lub 1569 zł, w zależności od sklepu.

Zobacz: ZTE ma stacjonarny router, który robi użytek z sieci 5G

Zobacz: ZTE Blade A53 Pro debiutuje w Polsce. Na start niższa cena

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE