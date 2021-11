Tenda Nova MW12 – test systemu mesh Wi-Fi dla średnich i dużych domów

Tenda Nova MW12 to system mesh Wi-Fi, który przy trzech urządzeniach potrafi – według producenta – zapewnić szybką sieć bezprzewodową na powierzchni do 500 metrów kwadratowych. Przez ostatnie dwa tygodnie miałem okazję to to sprawdzić.

Sprawny dostęp do szybkiego Internetu w całym domu wiąże się nie tylko z wyborem odpowiedniego dostawcy zewnętrznego połączenia, ale również wyborem rozwiązania sieci domowej. Coraz więcej współczesnych urządzeń, w tym smartfony, tablety czy laptopy, łączy się ze światem zewnętrznym przy pomocy sieci bezprzewodowej, więc warto zadbać o to, by ta docierała do każdego miejsca, w którym przebywamy, a także by miała odpowiednią jakość.

Jednym z najlepszych rozwiązań w takiej sytuacji jest skorzystanie z systemu mesh Wi-Fi. Pozwala to na pokrycie zasięgiem sieci każdego pomieszczenia w domu i gwarantuje, że nasze urządzenie zawsze jest połączone z węzłem zapewniającym najlepsze parametry sygnału. Dodatkowo, przełączanie się pomiędzy takimi węzłami jest płynne i zupełnie transparentne dla użytkownika.

Do moich testów trafił zestaw złożony z trzech urządzeń Tenda Nova MW12. Jego użyteczność sprawdzałem w mieszkaniu w kamienicy z grubymi, ceglanymi ścianami (parter), w przylegającym do budynku ogrodzie oraz piwnicy. Co z tego wyszło? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Podstawowe dane techniczne:

Obudowa: plastikowa w kolorze białym,

Wymiary: 100 x 100 x 100 mm, masa: ok. 309 g,

Dwurdzeniowy procesor 900 MHz, 256 MB pamięci,

Wyposażenie: 3 porty RJ45 (10/100/1000 Mb/s), przycisk Reset, trójkolorowa dioda wskaźnikowa, 4 anteny wewnętrzne,

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz (Wi-Fi 5 wave 2), 802.11k/v/r (wireless roaming), 802.11s (system mesh), SSID Broadcast, MU-MIMO, Beam Forming, AP Steering, Band Steering,

Prędkość do 300 Mb/s (2,4 GHz) + 2 x 867 Mb/s (5 GHz),

Funkcje: Router Mode, Bridge Mode, PPPoE, Static/Dynamic IP, DHCP, Port Forwarding, DMZ Host, UPnP, Backhaul, Fast Roaming, Smart QoS, firmware upgrade online,

Zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK, sterowanie dostępem (client filter, URL filter), firewall (ochrona przed atakami TCP/UDP, VPN pass through), sieć dla gości,

Zarządzanie: aplikacji mobilna (iOS 8.0 i nowsze, Android 4.0 i nowsze),

Temperatura pracy: od 0°C do 40°C,

Zasilanie sieciowe: 12 V / 1,5 A (18 W).

Wygląd zewnętrzny i zestaw testowy

Tenda Nova MW12 ma kształt sześcianu o krawędzi 10 cm. Białe ścianki urządzenia zostały ozdobione drobnym wzorkiem, który dodatkowo uatrakcyjnia jego wygląd. Na górze znajdziemy diodę informującą o pracy „routera”. Na spodzie, w zagłębieniu, zostały umieszczone trzy gniazda RJ45 oraz gniazdo zasilania. Tu również jest przycisk Reset, gumowe nóżki oraz otwory do powieszenia jednostki na ścianie.

W zestawie otrzymałem trzy urządzenia Nova MW12 oraz trzy zasilacze sieciowe. Zestaw został uzupełniony o przewód ethernetowy oraz krótką instrukcję Quick Installation Guide, również w języku polskim.

