Nie potrzebujesz routera 4G i 5G. Postaw na router rozbudowywalny

Nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Za to wiadomo, jak się przygotować na zmiany. Dzięki routerowi rozbudowywalnemu nie tylko zadbasz o świetny zasięg Wi-Fi w każdym mieszkaniu, ale też unikniesz wymiany na router 4G/5G w przyszłości.

Router to urządzenie, które będzie z nami przez lata, a w tym czasie wiele się może wydarzyć. Zwykle ten sprzęt wybieramy do konkretnego mieszkania i konkretnych potrzeb tu i teraz. Dotyczy to przede wszystkim dostępnego łącza, ale też zasięgu Wi-Fi, liczby gniazd, czy obsługiwanych standardów. Tymczasem po zmianie warunków, czy to z powodu przeprowadzki, awarii czy choćby cennika operatora może pojawić się zgrzyt.

Możesz w takiej sytuacji wymienić swój sprzęt na inny, ale da się inaczej. ASUS ma rozwiązanie, które oszczędzi Ci mnóstwo nerwów. To router rozbudowywalny.

Co to jest router rozbudowywalny?

Router rozbudowywalny to prosta odpowiedź na zmieniające się potrzeby. Od razu zaznaczę, że nie chodzi o wymianę części, jak umożliwiają to pecety. Chodzi o możliwość powiększenia zasięgu Wi-Fi oraz korzystania z łącza mobilnego. Jeśli masz przed sobą perspektywę przeprowadzki czy jakiejkolwiek innej zmiany, nawet bardzo odległą, sprzęt tego typu zapewni Ci komfort psychiczny.

Przede wszystkim, co by się nie działo, nie zostaniesz bez dostępu do internetu. W razie awarii stałego łącza możesz po prostu podłączyć swój smartfon kablem do routera i cała sieć będzie korzystać z Twojego połączenia mobilnego. To znacznie mniej problematyczne niż tworzenie hotspotu na smartfonie. Jeśli taka sytuacja będzie utrzymywać się dłużej, wcale nie musisz wymieniać routera na taki z obsługą LTE czy 5G. Wystarczy mały modem na USB albo smartfon, którego na co dzień nie używasz. Podłącz go kablem do routera rozbudowywalnego i miej to z głowy. W razie niepewności możesz nawet zostawić łącze mobilne jako „zapasowe” – uruchomi się automatycznie w razie awarii połączenia głównego.

Gdy po przeprowadzce okaże się, że w Twoim nowym lokum są „białe plamy”, możesz kombinować z siecią typu mesh albo ekstenderami. Najmniej wysiłku włożysz, jeśli skorzystasz z funkcji AiMesh swojego routera rozbudowywalnego.

Z zewnątrz to rozwiązanie przypomina dołożenie do sieci ekstendera. Tam, gdzie zasięg się „urywa”, trzeba dołożyć dodatkowe urządzenie. Załóżmy, że na co dzień korzystasz z nieźle wycenionego routera RT-AX59U. Możesz kupić drugi taki sam RT-AX59U albo tańszy RT-AX55. Jeśli dorobisz się domku, świetną opcją będzie też dwupak urządzeń AX1600 (RT-AX92U).



Konfiguracja jest banalnie prosta, od kiedy ASUS wprowadził funkcję plug-and-share. Wszystko poustawiasz w aplikacji ASUS Router. Apka pomoże nawet znaleźć najlepsze miejsce na dodatkowe urządzenie. Przy korzystaniu z urządzeń różnych producentów proces ten jest kłopotliwy, a tu wszystko zrobisz kilkoma dotknięciami ekranu swojego smartfonu. Choć realnie będziesz mieć kilka punktów dostępowych, z punktu widzenia urządzeń korzystających z Wi-Fi będzie to jedna sieć. Nie będzie więc żadnego przełączania ani przerw w transferze i automatycznie zostanie wybrany najlepszy punkt dostępowy.

Nie kupuj routera 4G/5G, da się lepiej

Routery rozbudowywalne ASUS zapewnią Ci dobry dostęp do sieci, nawet jeśli musisz na jakiś czas zrezygnować ze stałego łącza lub jego stabilność odbiega od oczekiwań. Mobile tethering, czyli możliwość korzystania z łącza mobilnego na routerze rozbudowywalnym, ratuje sytuację. Scenariusze można mnożyć i chyba każdy miał w życiu taki moment, gdy router rozbudowywalny i łącze mobilne było na wagę złota. Sama wyprowadziłam się do pięknego mieszkanka na obrzeżach Wrocławia i zrobiłam poważny błąd w planowaniu. Osiedle miało już światłowody, ale akurat moja ulica została z absurdalnie niestabilnym łączem „na miedzi”. Co za pech!

Może Ty rzucasz wszystko i budujesz domek za miastem, a operatorowi opornie idzie układanie instalacji szkieletowej? Może masz lokum w kamienicy, a do studzienki daleko (tu warto przypomnieć historię, którą opisywał Marian). Może masz nowe mieszkanko u dewelopera z tylko jednym, kiepskim operatorem? Taki przypadek też znamy. A może wynajmujesz idealne wręcz mieszkanie blisko uczelni, tylko akurat właściciel nie zgadza się na stałe łącze. W żadnej z tych sytuacji nie potrzebujesz routera 4G/5G. Postaw na router rozbudowywalny i zachowaj elastyczność. Gdy coś się zmieni, będziesz o krok do przodu.



Dlaczego po prostu nie zrobić hotspotu na smartfonie? Choćby po to, by nie podłączać ponownie wszystkich sprzętów do Wi-Fi po zmianie. Poza tym nie ma szans, by smartfon zapewnił tak dobry zasięg Wi-Fi w domu, jak dedykowany router, a już na pewno nie jeśli router rozbudowywalny ma towarzystwo w AiMesh. Poza tym musisz wiedzieć, że do smartfonu z Androidem można podłączyć maksymalnie 10 urządzeń (czasem limit to zaledwie 5). Na potrzeby sieci domowej to śmiesznie mało. Zresztą, w końcu trzeba będzie wyjść z domu i zabrać ze sobą smartfon. Z punktu widzenia akumulatora to również nie jest najzdrowsze, bo smartfon będzie cały czas cieplejszy niż gdyby tylko leżał na biurku.

Co ważne konfiguracja trybu mobile tethering wcale nie jest trudna i jest dostępna na routerach nienależących do najwyższej półki cenowej. Pozwala na to na przykład wspomniany już model ASUS RT-AX59U. Tu nie tylko można w razie „W” podłączyć smartfon, ale też ustalić drugie połączenie (na przykład modem USB) na stałe jako połączenie awaryjne dzięki funkcji Dual WAN. Użytkownicy sieci nawet nie zauważą, że coś poszło nie tak. Przy tym korzystanie z dwóch połączeń z internetem przez router wcale nie wyklucza korzystania z AiMesh w sieci domowej.

Oprogramowanie routerów ASUS obsługuje konfiguracje dla połączeń z sieciami mobilnymi polskich operatorów, dzięki czemu niewiele trzeba robić samodzielnie. W panelu konfiguracyjnym trzeba po prostu ustawić korzystanie z drugiego połączenia WAN, wybrać smartfon, wskazać operatora, a na smartfonie wybrać odpowiedni tryb połączenia USB.

Korzystających wyłącznie z połączenia komórkowego zainteresuje możliwość używania dwóch modemów USB jednocześnie. Można bowiem wybrać, czy drugie połączenie będzie tym zapasowym, czy router ma równomiernie rozkładać ruch między dwoma połączeniami. Dual WAN w trybie „Balans” pozwoli maksymalnie wykorzystać dostępne pasmo i w miarę możliwości minimalizować opóźnienia.

Jakie routery mają AiMesh i Dual WAN?

Bohaterem tego artykułu jest model RT-AX59U – elegancki, średniopółkowy router do domu lub małej firmy. Jeśli szukasz sprzętu tańszego, ale szykujesz się na granie, świetnym wyborem będzie router TUF Gaming AX3000 V2, tu jednak nie ma funkcji Dual WAN.



Odporność na przyszłość to także obsługa najnowszych standardów łączności. Tu do gry wchodzi trójzakresowy router AXE7800 Wi-Fi 6E (802.11ax), obsługujący pasma 2,4, 5 i 6 GHz. Ten sprzęt wystarczy na kilka generacji nowych smartfonów, laptopów, odkurzaczy, telewizorów i konsol.

Skoro o konsolach mowa, gracze również znajdą dla siebie odpowiednie routery z AiMesh. Warto zainteresować się modelem z serii RT-AX86 z portem Ethernet 2 Gb/s i trybem gier mobilnych. Router TUF Gaming AX5400 do szerokich możliwości dorzuca jeszcze między innymi łatwe przekazywanie portów oraz oświetlenie AURA RGB.

Co ważne, wkładając niewiele pracy w cały proces przygotowania sieci, wcale nie stracisz zaawansowanych funkcji. Wciąż będziesz mieć dostęp do sieci zabezpieczonej protokołem WPA2 i WPA3, a ponadto ochrony sieci klasy biznesowej zapewnianej przez TrendMicro i łatwego nawiązywania połączenia VPN. Nie musisz rezygnować z kontroli rodzicielskiej oraz funkcji dla graczy, jeśli tylko Twój router je obsługuje. To wszystko będzie połączone z centralnym zarządzaniem całą siecią, bez żonglowania aplikacjami, co pozytywnie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo domowej sieci.

To oczywiście tylko mały wycinek oferty routerów ASUS z AiMesh i Dual WAN. Na pewno znajdziesz tu coś dla siebie, a gdy przyjdzie pora na zmiany, bez problemu dobierzesz kolejne urządzenie.

