Jakie telefony mają największe promieniowanie? Zobacz listę

Jakie smartfony emitują największe promieniowanie? Okazuje się, że dominują telefony OnePlusa, Sony i Google. Na czele jest jednak smartfon Motorola Edge.

Nie powinno być dla nikogo zaskakującym to, że telefony emitują promieniowanie. Nie powinno ono być w żaden sposób niebezpieczne, o ile nie kupiliśmy telefonu marki Krzak w kraju bez żadnych regulacji. Nie ma się zatem czego bać. Nawet jeśli macie telefon wymieniony w dalszej części tekstu - nie ma potrzeby, by natychmiast wyrzucać go przez okno.

Niemiecki federalny urząd ds. promieniowania stał się źródłem informacji o tych telefonach, które mogą się poszczycić wątpliwym sukcesem największego promieniowania. Zestawienie mierzy swoiste tempo pochłaniania energii, czyli współczynnik SAR. Wygrała Motorola Edge z 1,79 wata na kilogram.

Motorola Edge łamie normy promieniowania USA

Na drugim miejscu jest ZTE Axon 11 5G z 1,59 wata na kilogram, a na trzeciej pozycji jest OnePlus 6T z 1,55 wata na kilogram. Wysoko są też Sony Xperia XA2 Plus (1,41) i Google Pixel 3 XL (1,39).

Na liście znalazły się też Google Pixel 3, GooglePixel 4a,Sony Xperia XZ1 Compact oraz OnePlus 6. Nie licząc dwóch liderów, czyli pojedynczych urządzeń ZTE i Motoroli, to całą czołówkę tego zestawienia obsiadły trzy marki: OnePlus, Sony i Google.

Wisienka na torcie jest taka, że amerykańska FCC zajmująca się regulacją rynku określa maksymalną normę jako 1,6. ZTE Axon 11 5G jest idealnie poniżej niej, ale Motorola Edge ją przebiła. O niemało.

Zobacz: Motorola prezentuje smartfon Moto G52. Znamy polską cenę

Zobacz: 5G jest bezpieczne. Pikokomórki wręcz zmniejszają promieniowanie elektromagnetyczne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: bankless times, android authority