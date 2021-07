TAG Heuer spotkał Nintendo i powstał smartwatch Super Mario za 8 tys. zł

Producent zegarków TAG Heuer nawiązał współpracę z Nintendo, a jej efektem jest smartwatch dla fanów Super Mario. Zapowiada się na obowiązkową pozycję dla fanów kultowej platformówki, chociaż przed zakupem może ich powstrzymać wysoka cena.

Szwajcarska firma TAG Heuer znana jest z dość drogich zegarków mechanicznych, ale od kilku lat próbuje też odnaleźć się na rynku smartwatchy z serią TAG Heuer Connected. Reprezentujący ją najnowszy model to „colabo” z Nintendo, czyli smart zegarek z Wear OS dla fanów Super Mario.

Zobacz: Nintendo Switch z ekranem OLED 8 października, cena jest w porządku

Oficjalna premiera smartwatcha ma nastąpić 15 lipca, ale już teraz TAG Heuer ujawnił, jak będzie wyglądał ten model oraz zapowiedział jego najciekawsze funkcje. Nawiązanie do Super Mario widać już na kopercie zegarka. Na bezelu, na godzinie trzeciej znajduje się ikoniczny grzybek z gry, a na koronce widnieje równie charakterystyczne logo M. Inspirowany grą Nintendo jest też pasek w charakterystycznym czerwonym kolorze, podobnie jak pudełko ze smartwatchem.

Więcej klimatów Super Mario znajdziemy jednak po włączeniu zegarka. Oczywiście nie mogło zabraknąć tarcz nawiązujących do gry, a także elementów menu. Szczególnym dodatkiem jest zachęcający do wysiłku fizycznego grywalizacyjny system śledzenia aktywności, w którym użytkownik będzie wynagradzany za ruch animacjami odzwierciadlającymi to, jak Mario staje się coraz silniejszy i nabiera specjalnej mocy.

Zobacz: Na zegarku Huawei Watch 3 sprawdzisz jakość powietrza i poziom zanieczyszczeń

Brzmi jak zegarek dla dzieci, ale TAG Heuer Super Mario to model zdecydowanie przeznaczony dla dorosłych fanów Mario. Poza motywami z gry to w pełni wyposażony smartwatch z pulsometrem, wbudowanym GPS-em, baterią 430 mAh, systemem Google Wear OS oraz aplikacjami sportowymi i zdrowotnymi. Pod tym względem gadżet przypomina inne smart zegarki z linii TAG Heuer Connected. 45-mm koperta modelu Super Mario to połączenie stali nierdzewnej i szafirowego szkła, całość gwarantuje wodoszczelność pozwalającą na pływanie.

Z nieoficjalnych jeszcze zapowiedzi wynika, że TAG Heuer Super Mario zostanie wydany w limitowanej serii 2 tys. egzemplarzy, a jego cena ma wynosić 2150 USD, czyli ponad 8 tys. zł.

Zobacz: TAG Heuer, Google oraz Intel ogłaszają współpracę nad szwajcarskim inteligentnym zegarkiem

Zobacz: Smartwatch TAG Heuer będzie kosztował 1400 dolarów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TAG Heuer

Źródło tekstu: Android Authority