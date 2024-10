T-Mobile ma nowy kieszonkowy router ZTE U50 5G

T-Mobile poszerza swoją ofertę o mobilny router ZTE U50 5G, który zapewnia błyskawiczny Internet w każdym miejscu. To eleganckie i kompaktowe urządzenie powinno się idealnie sprawdzić dla osób ceniących sobie mobilność i niezawodność połączenia.

ZTE U50 5G to biały, matowy router o przyjemnej w dotyku fakturze, który bez trudu mieści się w dłoni. Stabilna konstrukcja i antypoślizgowa powierzchnia sprawiają, że sprzęt ten idealnie nadaje się do użytku w podróży.

Router oferuje obsługę sieci 5G z szybkością pobierania do 2,63 Gb/s i wysyłania do 525 MB/s. Technologia Wi-Fi 6 zapewnia z kolei transfer do 1,8 GB/s, umożliwiając stabilne połączenie nawet dla 32 urządzeń jednocześnie. Dodatkowo, złącza TS-9 pozwalają na podłączenie anten zewnętrznych, co zwiększa zasięg i jakość sygnału.

Urządzenie jest zasilana akumulatorem o pojemności 4500 mAh. Według producenta gwarantuje to długi czas pracy na jednym ładowaniu, co jest szczególnie ważne w przypadku mobilnego użytkowania.

Dostępność i cena

Router ZTE U50 5G jest już dostępny w T-Mobile w rekomendowanej cenie 999 zł. Może to być idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie mobilność, szybkość i niezawodność Internetu.

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE