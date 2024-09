ZTE MC889 Pro: szybki Internet nawet tam, gdzie sygnał 5G jest słaby

ZTE wprowadza na polski rynek nowy zewnętrzny router MC889 Pro 5G. Urządzenie to zostało stworzone z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują szybkiego i stabilnego Internetu, nawet w miejscach o słabym zasięgu.

ZTE MC889 Pro 5G obsługuje sieci piątej generacji w trybach SA i NSA, oferując szybkość pobierania danych do 4,3 Gb/s i wysyłania do 280 Mb/s. Dzięki zaawansowanemu modemowi Qualcomm Snapdragon X65, router powinien zapewnić niezawodną wydajność zarówno w domu, jak i w firmie.

Urządzenie jest również kompatybilne z technologią LTE kategorii 20/18, umożliwiając pobieranie danych z szybkością do 2 Gb/s i wysyłanie do 200 Mb/s. Dzięki temu jest to wszechstronne rozwiązanie, odpowiednie także dla użytkowników mieszkających na razie poza zasięgiem sieci 5G.

Zewnętrzny router firmy ZTE został wyposażony w antenę o wysokim zysku, sięgającym 11 dBi. Ma to zapewnić doskonałą jakość połączenia nawet w miejscach o trudnych warunkach sieciowych. Dzięki temu urządzenie może się świetnie sprawdzić na obszarach o niestabilnym zasięgu, gdzie inne urządzenia ma mają problemy z utrzymaniem połączenia.

Producent zapewnia, że ZTE MC889 Pro 5G jest odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne. Może się pochwalić certyfikatem IP65, co oznacza, że jest pyłoszczelny i wodoodporny. Może pracować w temperaturze od -40°C do 60°C oraz przy wilgotności powietrza na poziomie 5-95%.

Łatwy montaż i konfiguracja

Instalacja routera jest szybka i prosta. Można go zamontować na elewacji budynku lub maszcie, a wszystkie niezbędne akcesoria są dołączone do zestawu. Nowy uchwyt ścienny umożliwia precyzyjne ustawienie routera, co pozwala na optymalizację siły sygnału. Zasilanie PoE (Power over Ethernet) dodatkowo ułatwia instalację, eliminując potrzebę prowadzenia dodatkowego okablowania.

Bezpieczeństwo i niezawodność

ZTE MC889 Pro 5G oferuje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak wbudowany serwer DHCP, NAT, firewall oraz klient VPN. Dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciami zwiększa odporność urządzenia na uszkodzenia.

Nowy router jest w pełni kompatybilny z kablami i adapterami swoich poprzedników z serii MC889/MC7010. Ma to ułatwić jego wdrożenie do istniejącej infrastruktury.

Dostępność i cena

Router ZTE MC889 Pro 5G jest dostępny w oficjalnym sklepie producenta. Cena urządzenia wynosi 1799 zł.

Zobacz: ZTE ma nowe routery mobilne LTE i 5G

Zobacz: T-Mobile z nowymi stacjami 5G Bardziej. Zasięg jest coraz lepszy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: frger