ZTE ma nowe routery mobilne LTE i 5G

Firma ZTE rozszerzyła swoje portfolio sprzętowe o nowe routery mobilne. Z ich pomocą można skorzystać z zasobów Internetu za pośrednictwem sieci komórkowych w technologii LTE i 5G.

Internet jest dla wielu z nas stałym towarzyszem w każdej dziedzinie życia. Wykorzystujemy go do pracy czy nauki, jest również źródłem rozrywki w wolnych chwilach. Aby cieszyć się bezpiecznym dostępem do sieci poza domem czy biurem, przydatny może się okazać przenośny router. Taki znajdziemy między innymi w ofercie firmy ZTE.

ZTE U10 – kompaktowy gigant

Szukając niezawodnego i niedrogiego routera, warto rozważyć model ZTE U10. Urządzenie to wyróżnia się eleganckim, nowoczesnym wyglądem i małymi wymiarami (108 x 59,8 x 18,9 mm). Dzięki temu urządzenie to można mieć zawsze przy sobie. Model ten obsługuje sieci LTE kat.4, oferuje też jednokanałowe Wi-Fi 6 2,4 GHz> Ma to zagwarantować szybkie i stabilne połączenie z innymi urządzeniami. Router może obsłużyć do 32 połączeń jednocześnie, co czyni go idealnym wyborem zarówno na wycieczki z przyjaciółmi, jak i do użytku domowego czy biurowego. Długą pracę zapewnia z kolei akumulator o pojemności 2000 mAh.

ZTE U10 trafi do sprzedaży na początku lipca tego roku z sugerowaną ceną detaliczną wynoszącą 179 zł.

ZTE F50 5G – dostęp do 5G w małym formacie

ZTE F50 5G to najtańszy przenośny router 5G na rynku. Jest lekki (waży 50 g) i ma kompaktowe wymiary (78,7 x 62,8 x 10,3 mm), dzięki czemu zmieści się praktycznie wszędzie. Obsługuje technologie 5G NSA i SA, co umożliwia mu pobieranie danych z szybkością do 1,83 Gb/s i wysyłanie z szybkością 155 Mb/s (LTE kat. 12/13). ZTE F50 jest wyposażony w dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, zapewniające szybkie i stabilne połączenie. Pamięć wewnętrzna o pojemności 23 GB może być rozszerzona do 2 TB. Router może obsłużyć do 10 urządzeń jednocześnie, więc może być idealny dla małej rodziny. Urządzenie nie ma wbudowanej baterii i wymaga zewnętrznego źródła zasilania o mocy co najmniej 10 W.

ZTE F50 5G będzie dostępny w sklepach na początku lipca, a sugerowana cena detaliczna to 699 zł.

ZTE U50 5G – mobilność w czystej postaci

ZTE U50 5G to zaawansowany router 5G z LTE kat. 20 i Wi-Fi 6, który już od pewnego czasu jest obecny na polskim rynku. Pozwala na połączenie do 32 urządzeń jednocześnie i jest wyposażony w złącza TS-9 do podłączenia zewnętrznych anten 5G. Długi czas pracy zapewnia akumulator o pojemności 4500 mAh. Niewielkie wymiary (118 x 72 x 18 mm) czynią go idealnym towarzyszem w podróży, pasującym do kieszeni, torebki czy saszetki.

ZTE U50 5G jest dostępny w Play, a w lipcu 2024 roku pojawi się również w innych kanałach sprzedaży. Pod koniec miesiąca urządzenie pojawi się również w ofercie innego operatora. Sugerowana cena detaliczna wynosi 999 zł.

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE