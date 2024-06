Oppo Reno12 F 5G: nowy średniak o wyglądzie flagowca

Do rodziny Oppo Reno 12 dołączył nowy smartfon – Oppo Reno12 F 5G. Ten interesujący model średniej klasy wkracza od razu na światowe rynki i jest duża szansa, że trafi też do Polski, jak poprzednik.

Poprzedni model z tej serii, Oppo Reno11 F 5G, wszedł do Polski stosunkowo niedawno, bo w kwietniu 2024 r. Oppo nie zwalnia jednak tempa i dziś zaprezentowało na swojej globalnej stronie nowy model Oppo Reno12 F 5G.

Zobacz: Oppo Reno11 F 5G już w Polsce. Dobrze wygląda i jest bardzo wytrzymały

Oppo Reno12 F 5G: brzoskwiniowy czy zielony?

Nowy model zdecydowanie różni się od Reno11 F, a na obudowie – w wersji brzoskwiniowej Amber Orange lub zielonej Olive Green – przyciąga wzrok duży, okrągły moduł aparatów, co zazwyczaj kojarzy się z foto smartfonami z wyższej półki.

Oppo Reno12 F 5G wyposażony jest w ekran OLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), z odświeżaniem do 120 Hz. W typowych zastosowaniach jasność wyświetlacza to 600 nitów, ale w słońcu może być podbity do 1200 nitów. Szczytowa, punktowa jasność to z kolei 2100 nitów.

Sercem Oppo Reno12 F 5G jest układ MediaTek Dimensity 6300, a więc dość przeciętna jednostka 6 nm z rdzeniami CPU sięgającymi do 2,4 GHz i grafiką Mali-G57 MC2. Ich pracę wspomaga 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4X, a na dane jest 256 lub 512 GB pamięci UFS 2.2. Pracę urządzenia wspiera także silnik Trinity Engine, znany ze smartfonów OnePlus i Oppo. Producent gwarantuje, że dzięki temu rozwiązaniu smartfon nawet po 50 miesiącach używania zachowa identyczną wydajność jak po wyjęciu z pudełka.

Poza łączność 5G Oppo Reno12 F 5G pozwoli skorzystać z Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 i NFC. Nie zabrakło głośników stereo oraz emitera podczerwieni.

Mimo flagowego wyglądu wyspy aparatów sekcja foto jest dość standardowa, choć znalazł się na niej jeden nietypowy element – Halo Light, czyli ledowy okrąg, który świeci się różnymi kolorami podczas odtwarzania muzyki, gdy są powiadomienia czy nadchodzi rozmowa głosowa. Nie ma to jednak nic wspólnego z samym aparatem.

Do robienia zdjęć użytkownik Oppo Reno12 F 5G wykorzysta aparat główny 50 Mpix (f/1,8), szerokokątny 8 Mpix (f/2,2) oraz makro 2 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix (f/2,4). Maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p w 30 kl./s. Aparaty wspierane są funkcjami AI jak AI Eraser 2.0, AI Smart Image Matting 2.0 i AI Studio.

Za czas pracy odpowiada akumulator 5000 mAh z ładowaniem 45 W. Wszystkim zarządza Android 14 z interfejsem ColorOS 14.0.1. Obudowa Oppo Reno12 F 5G jest odporna na pył i wodę zgodnie z normą IP64.

Ceny Oppo Reno12 F 5G nie zostały jeszcze ujawnione, nie wiadomo też, kiedy smartfon trafi do sprzedaży.



Zobacz: Oppo wprowadza nowe słuchawki TWS. Dwa modele taniej do 2 lipca

Zobacz: Oppo wprowadza do Polski nowe smartfony. Na start są o 300 zł tańsze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Oppo