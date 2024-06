TP-Link ma nowe routery Archer z Wi-Fi 7. Prędkość nawet 19 Gb/s

TP-Link wprowadził 5 urządzeń dostępowych WiFi 7: trzy routery Archer BE800, Archer BE550 i BE230 oraz systemy Wi-Fi Mesh Deco BE85 i Deco BE65.

TP-Link Archer BE800

Najmocniejszy w serii Archer BE800 oferuje trzypasmowe Wi-Fi z 12 strumieniami danych o sumarycznej prędkości aż do 19 Gb/s (do 11520 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 1376 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).

Za zasięg WiFi odpowiada 8 anten wewnętrznych wspieranych przez technologię Beamforming, a za połączenia kablowe dwa porty 10G WAN/LAN, cztery porty LAN 2,5G i jeden port USB 3.0. Jeden z portów WAN/LAN to port typu combo RJ45/SFP+, dzięki czemu Archer BE800 jest dostosowany do obsługi zarówno łącza miedzianego, jak i światłowodowego, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.

Na wyróżnienie zasługuje też nietypowa obudowa routera z wbudowanym ekranem LED, który może pokazywać informacje pogodowe, godzinę, teksty lub emotikony z ponad 3000 spersonalizowanych grafik.

TP-Link Archer BE550

Model Archer BE550 oferuje trzypasmowe Wi-Fi z 6 strumieniami danych o łącznej prędkości do 9214 Mb/s (do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).

Za jego zasięg odpowiada 6 wbudowanych anten oraz technologia Beamforming. Router wyposażono w pięć portów Ethernet 2,5G, w tym 1 port WAN i cztery porty LAN oraz port USB 3.0. Co istotne, porty LAN mają możliwość agregacji.

TP-Link Archer BE230

Portfolio routerów Wi-Fi 7 uzupełnia budżetowy model Archer BE230 oferujący użytkownikom do 3,6 Gb/s w dwóch pasmach transmisji (do 2882 Mb/s w paśmie 5GHz i do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).

Za jego zasięg odpowiadają 4 zewnętrzne anteny, również wspierane przez technologię Beamforming. Router ma 1 port 2,5 Gb/s WAN, 1 port 2,5 Gb/s LAN oraz 3 gigabitowe porty LAN. Zastosowanie dwóch portów 2.5G sprawia, że urządzenie jest przystosowane do obsługi multigigabitowych łącz internetowych. Również Archera BE230 wyposażono w port USB 3.0, do którego możemy podłączyć dysk zewnętrzny.

Wszystkie powyżej wymienione urządzenia są zgodne ze standardem EasyMesh, dzięki czemu umożliwiają stworzenie sieci kratowej z funkcją roamingu Wi-Fi obejmującej swoim zasięgiem większy obszar.

Za bezpieczeństwo transmisji w nowych routerach TP-Link odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz pakiet TP-Link HomeShield, w ramach którego znajdziemy m.in. rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej. Routery WiFi 7 obsługują również funkcję klienta i serwera VPN (OpenVPN/ PPTP/ L2TP/ WireGuard VPN), dzięki czemu umożliwiają zdalny, szyfrowany dostęp i udostępnianie zasobów przez internet. Eliminuje to konieczność instalowania odpowiedniego oprogramowania na każdym urządzeniu.

TP-Link: systemy Wi-Fi 7 Mesh z serii Deco

Na rynku debiutują również dwa nowe systemy WiFi 7 Mesh z serii Deco. Urządzenia z serii Deco współpracują ze sobą, tworząc jednolitą sieć, działającą pod jedną nazwą. Mocniejszy z nich, Deco BE85, oferuje użytkownikom aż 19 Gb/s w trzech pasmach transmisji z możliwością agregacji (do 11520 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 1376 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).

Każdą jednostkę Deco BE85 wyposażono w dwa porty WAN/LAN 10 Gb/s, w tym jeden port RJ45 i jeden port combo RJ45/SFP+, co zapewnia elastyczną obsługę połączeń światłowodowych i miedzianych. Dodatkowe dwa porty 2,5 Gb/s i port USB 3.0 sprawiają, że urządzenia pozwalają na zbudowanie również kablowej sieci na terenie całego domu o multigigabitowej przepustowości.

Za zasięg Deco BE85 odpowiada 8 wewnętrznych anten o wysokim zysku zamkniętych w stylowej obudowanie w kształcie walca.

Z kolei model Deco BE65 to trzypasmowe urządzenie klasy BE9300 oferujące do 5760 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2880 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Każdą jednostkę Deco BE65 wyposażono w 4 porty WAN/LAN 2,5 Gb/s oraz port USB 3.0.

Deco BE85 i BE65 gwarantują kompleksową ochronę dzięki możliwości wydzielenia odseparowanej sieci do obsługi urządzeń IoT, szyfrowaniu WPA3 oraz pakietowi TP-Link HomeShield, z personalizowanymi funkcjami, takimi jak kontrola rodzicielska, antywirus i QoS.

Dostępność i ceny

Nowości TP-Link weszły już do sprzedaży z trzyletnią gwarancją. Oto ich ceny:

Deco BE85: 2-pak ok. 6300 zł,

2-pak ok. 6300 zł, Deco BE65: 1-pak ok. 2000 zł, 2-pak ok. 3400 zł, 3-pak ok. 4800 zł,

1-pak ok. 2000 zł, 2-pak ok. 3400 zł, 3-pak ok. 4800 zł, Archer BE800: ok. 2500 zł,

ok. 2500 zł, Archer BE550: ok. 1500 zł,

ok. 1500 zł, Archer BE230: ok. 400 zł.

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link