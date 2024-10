T-Mobile przyspiesza 5G. Nowe stacje z prędkością 1,1 Gb/s

Na jesień T-Mobile przyspieszył tempo rozbudowy sieci 5G w paśmie C. W ostatnim dniach operator włączył usługę na ponad 30 nowych stacjach i już tylko 5 brakuje mu do osiągnięcia symbolicznej granicy 3 tysięcy obiektów.

T-Mobile co środę podsumowuje tydzień działań związanych z rozbudową sieci 5G w paśmie C. Ostatnie dni przebiegały u operatora bardzo pracowicie, bo włączył nowy standard na 34 nowych stacjach. Dzięki rozbudowie w zasięgu usługi 5G Bardziej znalazł się Szczyrk. Działanie sieci 5G w paśmie C powinno się także polepszyć w Legnicy, Raciborzu, Jeleniej Górze i Gryficach.

Obecnie T-Mobile ma już 2995 stacji działających w 5G w paśmie C. Jest więcej niż pewne, że już za kilka dni operator pochwali się przekroczeniem liczby 3 tysięcy stacji bazowych. Wcześniejszy podobny rezultat – 2 tysiące stacji bazowych z 5G Bardziej – T-Mobile osiągnął na początku marca, co oznacza, że włączenie szybszego 5G na tysiącu stacji zajęło mu 7 miesięcy.

T-Mobile podaje, że dociera z 5G w paśmie C do 1/3 populacji Polski. Z 5G Bardziej mogą głównie korzystać mieszkańcy największych miast w całej Polsce, ale jak widać z poniższej mapy – wciąż jeszcze jest dużo do zrobienia i wiele mniejszych miast nie ma jeszcze zasięgu lub ma bardzo niewielki.

T-Mobile zapewnia dostęp do 5G w paśmie C w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

