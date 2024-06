Xiaomi 15 bez tajemnic. Poznaliśmy specyfikację

W połowie października ma zadebiutować smartfon Xiaomi 15, czyli prawdopodobnie pierwszy model z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Właśnie poznaliśmy jego częściową specyfikację.

Xiaomi 15 powinien w połowie października trafić do sprzedaży w Chinach. Jeśli dotychczasowe plotki są prawdziwe, to będzie to pierwszy smartfon korzystający z najnowszego układy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Co zaoferuje poza tym? To zdradzają najnowsza pogłoski prosto z Państwa Środka.

Specyfikacja Xiaomi 15

Z doniesień wynika, że Xiaomi 15 wyposażony będzie między innymi w płaski ekran LTPO o rozdzielczości 1,5K. Główny aparat ma być wyposażony w sensor o rozmiarze 1/1,3" i rozdzielczości 50 Mpix. Do tego dojdą też obiektywy: szerokokątny oraz tele (3x), również produkując zdjęcia w rozdzielczości 50 Mpix.

Najmocniejszy model Xiaomi 15 ma być wyposażony w aż 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB przestrzeni na wbudowanym dysku. Poza tym telefon ma mieć ultrasoniczny czytnik linii papilarnych, zbudowany w wyświetlacz, głośniki stereo oraz mocny silnik wibracyjny. Telefon ma być oferowany w wersji białej oraz czarnej. Niektóre warianty zaoferują szklany tył, a inne mają imitować skórę.

Razem z Xiaomi 15 ma zadebiutować też model Xiaomi 15 Pro, a być może także Xiaomi 15 Ultra.

