Xiaomi 15 Pro będzie miał lepszy aparat. Znamy szczegóły

Xiaomi 15 Pro ma otrzymać dużo lepszy aparat od swojego poprzednika. Poznaliśmy szczegóły jego konstrukcji.

W tym roku Xiaomi powinno zaprezentować co najmniej dwa nowe smartfony: 15 oraz 15 Pro. Oba mają wykorzystywać nowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Dodatkowo powinny zaoferować nowe aparaty. Właśnie wyciekły szczegóły na temat konstrukcji kamery w modelu Xiaomi 15 Pro.

Aparat w Xiaomi 15 Pro

Aparat w Xiaomi 15 Pro ma się składać z dwóch sensorów o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Głównym ma być OmniVision OV50K w rozmiarze 1 cala. Powinien on zaoferować dużo wyższą jakość zdjęć w porównaniu z poprzednikiem, czyli OVX9000, który znajdował się w Xiaomi 14 Pro. Ten sensor ma być wykorzystywany przy główny oraz szerokokątny obiektyw.

Druga matryca to z kolei Sony IMX882. Ta będzie używana przez teleobiektyw. Tutaj również powinniśmy zauważyć dużą poprawę w porównaniu z sensorem Samsung ISOCELL JN1, który był używany w poprzednim modelu. Głównie za sprawą większego rozmiaru (1/1.95" Sony wobec 1/2.76" Samsunga). Oczywiście sam rozmiar to nie wszystko, ale z pewnością inżynierowie będą mieli większe pole do popisu i jest szansa, że zdjęcia będą miały wyższą jakość.

Nie wiadomo, czy Xiaomi 15 Pro trafi do sprzedaży w Europie. Poprzednik był dostępny tylko w Chinach. Jednak nie ma powodów do obaw, bo Xiaomi prawdopodobnie powiększy swoje portfolio także o wersję 15 Ultra, która niemal na pewno trafi do polskich sklepów.



Zobacz: Samsung Galaxy S25 Ultra — wreszcie coś wiemy

Zobacz: Samsung Galaxy Ring - znamy termin rozpoczęcia sprzedaży

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: GSMArena