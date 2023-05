Sony Xperia Fold... Compact? Sony szykuje mały składany telefon

Nowa Sony Xperia Compact? Takie doniesienia pojawiają się co pewien czas. Może niekoniecznie pod taką nazwą, ale Japończycy pracują nad małym składanym telefonem.

Sony po raz ostatni zaprezentował telefon marki Compact w 2018. Niedługo minie zatem pięć lat. Od tej pory widzieliśmy co prawda smartfony z serii 5, ale nie były one aż tak małe jak seria Compact. Trzeba jednak przyznać, jak na rozmiar obecnych flagowców to są niewielkie. Konkurować w świecie Androida może tylko Asus.

Nowa Sony Xperia. Składana i kompaktowa?

Nie jest to jednak to, czego szuka prawdziwy fan małych smartfonów. No, chyba że mieszka w Japonii. tak pojawia się naprawdę mała średniopółkowa seria Xperia Ace. Możliwe, że Japończycy szykują powrót serii Compact. W bardzo oryginalnej odsłonie.

Japoński producent pracuje nad składanym telefonem. Ma on być przede wszystkim narzędziem do niezmiernie popularnych w Azji gier mobilnych. Jednocześnie z Kraju Kwitnącej Wiśni docierają do nas informacje o małej składanej Xperii z klapką. Czy to to samo urządzenie? Nie wiadomo. Sony jednak prezentuje bardzo małą liczbę telefonów co roku. To nie Samsung czy Xiaomi, które pokazują ich dziesiątki. Możliwe zatem, że tak.

