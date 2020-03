Sony Ericsson żyje! Model S20A kusi baterią

Sony Ericsson jest nieśmiertelny. Właśnie wydaje kolejny telefon. A nawet smartfon. Nowe urządzenie będzie kusić bardzo pojemnym akumulatorem.

Sony Ericsson certyfikuje smartfon z przekątną poniżej sześciu cali. Tak, jest rok 2020 i to prawda. Tylko dodajmy, że to Sony Ericsson Guangzhou, bo tak nazywa się oficjalnie chińska odnoga Sony. Tamtejszy oddział japońskiej firmy certyfikował w agencji TENAA model o przekątnej 5,45 cala. Wszystkich fanów kompaktowych smartfonów musimy niestety zmartwić. W obecnych czasach to faktycznie może uchodzić za niewielki wyświetlacz, ale... Sony szykuje naprawdę duże ramki.

Przynajmniej tak wynika z dokumentów chińskiego regulatora. Okazuje się, że telefon będzie miał wymiary 150,8 x 72,8 x 12,5 mm. To jednak nie znaczy, ze nowa Xperia nie będzie godna uwagi. Zobaczymy akumulator o pojemności 4000 mAh, co jak na standardy Sony nie jest byle czym. Przypomnijmy, że Sony Xperia 5 miała 3140 mAh, a dopiero Xperia 1 II miała 4000 mAh. Nie wiemy jeszcze nic innego o nadchodzącym telefonie. Nie znamy nawet nazwy. Smartfon ma numer kodowy S20A, nie wiemy jednak jakie miano przygotowali dla niego Japończycy.

