Snapdragon 8 Elite pozwoli uruchamiać gry z pecetów

Qualcomm ogłosił specyfikację swoich Snapdragonów 8 Elite niespełna tydzień temu, a zespół zajmujący się jądrem Linuxa przyszykował już poprawki dla tego chipsetu. Dzięki pełnemu wsparciu dla Linuksa, ruszą na nim gry z komputerów PC.

Ponad 4-gigahercowy Qualcomm Snapdragon 8 Elite to przepotężna bestia

Benchmark 3DMark Steel Nomad Light wykazał, że Snapdragon 8 Elite jest wydajniejszy niż Radeon 780M od AMD w ASUS ROG Ally, co czyni go zdolnym do obsługi gier AAA, choć z pewnymi ograniczeniami w ustawieniach wizualnych.

Dyrektor ds. inżynierii w Qualcomm opublikował nawet post, w którym oficjalnie potwierdził, że Snapdragon 8 Elite będzie miał zdolność do uruchamiania gier PC przez emulację:

@cozy_OSS @4k_isn it seems the 8 elite already has a full linux support on day one (which means the pc emulator won't have issues on it) while for the GPU side, it seem turnip is working on some patches pic.twitter.com/3v2A2VpzIj — RichardMiller (@Richard_Milier) October 26, 2024

Producenci retrokonsol mogą już zacierać ręce

Tak duża moc obliczeniowa nowego chipsetu to wielka szansa dla rynku mobilnych konsol, szczególnie w kontekście emulacji. Natywna obsługa Linuksa to niemal 100% wolność emulacji gier zarówno tych konsolowych, jak i przygotowanych z myślą o komputerach PC. To także furtka do uruchamiania profesjonalnych aplikacji komputerowych.

Dostęp do pełnych możliwości nowego Snapdragona będzie wymagał jednak postawienia systemu na zoptymalizowanej dystrybucji Linuksa. Choć pod Androidem 8 Elite też pokaże pazur, to jednak ograniczać będą go optymalizacje Google'a przygotowane z myślą o mniej wydajnym sprzęcie. Dostępne na rynku retrokonsole dosyć często korzystają z chipsetów znanych z telefonów i tabletów, ale dla osiągnięcia maksymalnej wydajności Android podmieniany jest na lekkie dystrybucje Linuksa i nie inaczej może być z nowymi Snapdragonami.

Oczywiście Qualcomm będzie aktywnie zachęcał deweloperów do tworzenia portów gier dla Androida, które mogłyby pokazać pełny potencjał nowego układu. Może to jednak potrwać dłużej niż udostępnienie specjalnych wersji Linuksa.

Dość powiedzieć, że już na Snapdragonie 8 Gen 3 w Samsung Galaxy S24 Ultra udało się bez problemu uruchomić grywalnie takie gry jak Fallout 4, Bioshock Remastered czy Far Cry. I to bez grzebania w Androidzie, teraz możliwości będą nieporównywalnie większe.

