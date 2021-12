Smartfon Philips? Zadebiutował Philips PH1

Philips to bardzo znana marka, ale... nie w świecie smartfonów. Zdziwiłby się jednak ten, który myśli, że nie ma w ogóle telefonów Philips. Teraz zadebiutował Philips PH1.

Jaki jest najlepszy telefon? Swoich wyznawców mają Apple czy Xiaomi, największy na świecie jest jednak Samsung. Mało kto na takie pytanie odpowiedziałby Philips. Na wzmiankę o telefonie tej marki reakcją byłoby raczej zdziwienie, że Philips robi telefony. Poniekąd słuszne, bo telefony Philips to tak naprawdę tylko udzielenie licencji na używanie nazwy. Ostatnio pojawił się Philips PH2, teraz natomiast w Chinach zadebiutował Philips PH1. Smartfon ma wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Z przodu znajduje się aparat 5 Mpix, natomiast z tyłu do dyspozycji użytkownika są dwa sensory 13 Mpix oraz 2 Mpix. Sercem modelu jest chiński układ Unisoc Tiger T310. Do kompletu użytkownik otrzyma 4 GB RAM oraz 32/64/128 GB pamięci wbudowanej. Do wyboru, do koloru. Każdy bierze tyle, ile potrzebuje.

Niestety, producent nie sprecyzował pewnej bardzo istotnej kwestii. Chodzi o konkretną wersje Androida. Akumulator ma pojemność 4700 mAh. W budżetowych modelach jack dalej ma się bardzo dobrze, a Philips PH1 wcale nie jest wyjątkiem. Za najtańszy wariant telefonu należy zapłacić 500 juanów (około 321 złotych), natomiast za najdroższy 770 juanów (około 494 złote).

Źródło zdjęć: techandroids via philips

Źródło tekstu: techandroids, wł