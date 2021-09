Philips Momentum 559M1 - czy monitor jest lepszy od telewizora? (test)

Philips Momentum 559M1 to potężny monitor i nie chodzi tylko o jego 55-calowy ekran. Ma wszystko, czego można oczekiwać od ekranu pod konsole nowe generacje. Czy w takim razie będzie lepszym wyborem niż telewizor?

Philips Momentum 559M1 to sprzęt nietypowy. Chociaż ma przekątną aż 55 cali, to wcale nie jest telewizorem, a monitorem. Możecie w tym miejscu zapytać – a jaka jest różnica? Tych jest kilka, z czego najważniejsze to między innymi brak tunera TV, dekoderów typu DVB-T czy wreszcie brak jakiegokolwiek systemu Smart TV. To mniej więcej taki sam monitor, jakiego większość osób używa do komputerów, tylko po prostu duży. No i w tym przypadku mówimy o modelu, który został przystosowany pod konsole nowej generacji. Dlatego też częściej znajdzie swoje miejsce w salonie i na stoliku RTV niż biurze i na biurku. W związku z tym należy oceniać go jako alternatywę właśnie dla telewizora. Czy w takim przypadku ma sens i będzie lepszym wyborem od nowych modeli Samsunga, LG, Xiaomi czy Sony?

Philips Momentum 559M1 – specyfikacja

Philips Momentum 559M1 to model niemal identyczny, jak 558M1. Różnica między nimi jest tak naprawdę jedna – producent zastąpił złącza HDMI 2.0 nowszymi i lepszymi portami HDMI 2.1. Dzięki temu, po podłączeniu konsoli nowej generacji, możemy liczyć na rozdzielczość 4K Ultra HD oraz odświeżanie 120 Hz, które monitor oferuje. Pełna specyfikacja prezentuje się następująco:

Panel: VA LCD

Podświetlenie: W-LED

Przekątna: 55 cali/139,7 cm

Odwzorowanie kolorów: DCI-P3 95%, sRGB 125%

HDR: DisplayHDR 1000

Rozdzielczość: 4K Ultra HD (3840 × 2160)

Odświeżanie: 120 Hz

Czas reakcji: 4 ms (Grey to Grey)

Jasność: 750 cd/m² (standardowo), 1200 cd/m² (HDR)

Kontrast (typowy): 4000:1

Audio: 40-watowy, 2.1-kanałowy soundbar Bowers & Wilkins (wbudowany)

Złącza: 3 × HDMI 2.1, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × USB-C (PD 65 W), 4 × USB 3.2, 1 × USB-B

Ambiglow: 3-stronny

Inne: Flicker-free, Adaptive Sync, VRR, LowBlue Mode

Masa: 29,5 kg (z podstawą)

Wymiary: 1232 × 834 × 308 mm (z podstawą)

