Philips 243B1JH – test monitora ze stacją dokującą USB

Philips 243B1JH to monitor, który ułatwia pracę na wielu ekranach. Urządzenie jest jednocześnie stacją dokującą USB-C, do której można podłączyć kolejny monitor, przesyłając mu obraz oraz zasilanie.

Są takie zawody, przy których jeden ekran w komputerze to zdecydowanie za mało. Sam w codziennej pracy dla TELEPOLIS.PL korzystam z wyświetlacza w laptopie oraz podłączonego do niego 28-calowego ekranu 4K. Są jednak momenty, gdy przydałby mi się jeszcze jeden, dodatkowy ekran.

Do laptopa mogę oczywiście podłączyć dwa zewnętrzne ekrany, ale lepszym pomysłem może być skorzystanie z rozwiązania Philipsa, dzięki któremu do komputera podłączam jeden monitor, a do niego kolejny. W ten sposób można ten dodatkowy monitor nawet zasilać, choć w tym przypadku działa tu zasada „coś za coś”. O co chodzi? Tego (między innymi) dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja monitora:

Obudowa z tworzywa sztucznego, kolor czarny,

Wymiary bez podstawy: 540 x 323 x 51 mm, masa: 3,4 kg,

Wymiary z podstawą: 540 x 323 x 51 mm, masa 4,98 kg,

Wyświetlacz: IPS, System W-LED, powłoka przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%,

Rozmiar panelu: 23,8 cala (60,5 cm), format 16:9,

Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli (93 ppi) przy odświeżaniu 75 Hz,

Czas reakcji: 4 ms (szarości), jasność: 250 cd/m2 (dane producenta), współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1, SmartContrast: 50000000:1, kąty widzenia: 178°,

Kolory: 16,7 mln, typowo 91% gamy NTSC i 107% sRGB,

Wejście sygnału: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C 3.2 gen. 2 tryb Alt DP, DisplayLink, zasilanie do 65/80 W); HDCP 1.4,

Wyjście sygnału: 1 x Display Port,

Pozostałe porty: 4 x USB 3.2 (downstream, 1 x szybkie ładowanie BC 1.2), 1 x USB-C (Power Delivery 15 W), wyjście audio Jack 3,5 mm, RJ45 (do 1 Gb/s), gniazdo zasilania, gniazdo zasilania drugiego monitora (maksymalnie 90 W 19V/4,73A),

Głośniki: 2 x 3 W,

Kamera FullHD 2 Mpix, mikrofon i wskaźnik LED, zgodność z Windows Hello (kamera IR),

Inne udogodnienia: blokada Kensington, mocowanie VESA (10 x 10 cm),

Podstawa: regulacja wysokości 150 mm, obracanie w pionie ±90°, obracanie w poziomie ±20°, pochylenie -5° - 30°,

Zasilanie: 100-240 V AC, 50-60 Hz, moc: 14,2 W (typowo), 13,5 W (tryb ECO), 0,35 W (tryb gotowości),

Warunki eksploatacji: 0-40 °C, wilgotność 20-80%, wysokość do 3658 m n.p.m.,

Cena: około 2000 zł.

Zestaw testowy

W kartonowym pudle otrzymałem monitor Philips 243B1JH z podstawą, zasilacz sieciowy o maksymalnej mocy 180 W (19,5 V / 9,23 A) oraz zestaw potrzebnego okablowania (HDMI, DisplayPort, USB A-C, przewód zasilania, przewód zasilania dodatkowego monitora). W zestawie testowym otrzymałem także drugi monitor, model Philips 242E2F z kompletem akcesoriów. Podczas testów używałem także przewodu USB-C 3.2.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis