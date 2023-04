Nowy Flip 5 i Fold 5. Wiemy, kto wyprodukuje baterie dla tych modeli

Premiera tegorocznej generacji składanych smartfonów Samsunga zbliża się coraz większymi krokami. Wiemy już, kto stoi za produkcją baterii do modeli Z Flip 5 i Z Fold 5.

Premiera pierwszych składanych urządzeń Samsunga ze znanej serii Fold odbyła się jeszcze w 2019 roku, a później dołączył do niego również model Flip. Nie da się ukryć, że początkowo urządzenia te pełniły rolę bardziej ciekawostki technologicznej niż smartfona skierowanego do szerokiego grona odbiorców. Odstraszała nie tylko cena, lecz również jakość wykonania i podatność na usterki. W ciągu ostatnich lat obie te serie przeszły daleką drogę, a najnowsze modele Z Flip 4 i Z Flip 5 znajdują się w kieszeniach wielu klientów Samsunga.

LG stworzy baterie do nowych Flipów i Foldów

Coraz bliżej jesteśmy premiery Flipów i Foldów nowej generacji. Chociaż nie podano jeszcze dokładnej daty, to sugerując się prezentacjami z poprzednich lat, premiery możemy spodziewać się w okolicach trzeciego kwartału 2023 roku. Już teraz docierają do nas informacje o nadchodzących modelach.

Według koreańskiego portalu The Elec, baterie do Samsunga Z Flipa 5 i Z Folda 5 zostaną opracowane przez LG, a dokładniej ich jednostkę LG Energy Solution. Nie powinno to być żadnym zaskoczeniem, gdyż ta sama instytucja jest również odpowiedzialna za baterie w składanych modelach Samsunga z ostatnich trzech lat.

Nie podano dokładnych parametrów akumulatorów nadchodzących składaków Samsunga. Wiadomo jednak, że mają one oferować podobną pojemność, co te wykorzystane w przypadku Folda i Flipa 4. generacji. Oznacza to również, że najprawdopodobniej nie uświadczymy tutaj żadnej rewolucji w kwestii rozmiaru i wagi urządzenia.

