Najnowsza aktualizacja Discorda zaskoczy graczy. Oto co się zmieniło

Discord to bardzo popularna platforma wśród graczy. Pozwala za darmo tworzyć własne serwery z osobnymi kanałami, na których można rozmawiać głosowo, tekstowo, a nawet streamować. Aplikacja często jest też wykorzystywana przez streamerów i influencerów, którzy w ten sposób skupiają swoich fanów. W najnowszej wersji Discord otrzymał wyczekiwaną nowość.

Discord z nowością

Najnowsza wersja Discroda w końcu pozwala na wysyłanie wiadomości głosowych. Te mogą mieć maksymalnie do 20 minut długości i możemy je wysyłać zarówno na kanałach publicznych, prywatnych, jak i w wiadomościach prywatnych. Działa to mniej więcej w taki sam sposób, jak w innych komunikatorach, np. WhatsApp czy Signal. Wystarczy przytrzymać ikonę mikrofonu w trakcie nagrywania wiadomości.

Co ważne, wiadomości głosowe można zgłaszać tak samo, jak tekstowe. Co więcej, właściciele serwerów mogą je całkowicie wyłączyć lub ograniczyć dla konkretnych ról (np. administratorów, VIP-ów itp.), więc nie ma powodów do obaw o ewentualny spam użytkowników.

Niestety, jest jeszcze jeden szkopuł. Wiadomości głosowe są na ten moment ograniczone tylko do aplikacji mobilnej. Użytkownicy Discorda na komputerach mogą je odsłuchiwać, ale nie mogą ich nagrywać. Jeśli chcieliby wysłać taką wiadomość, to muszą sięgnąć po telefon.

