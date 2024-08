Samsung kopiuje Apple. Przyznał to nawet prezes koreańskiego giganta

Czy Samsung skopiował pomysły Apple w swoich najnowszych urządzeniach? Tak twierdzą nie tylko fani marki, ale sam prezes koreańskiej firmy.

Chodzi o słuchawki z serii Galaxy Buds 3 oraz zegarek Galaxy Watch Ultra. Po debiucie urządzenia doczekały się licznych głosów krytyki za to, że przypominają słuchawki Apple AirPods oraz zegarek Apple Watch Ultra.

Prezes Samsunga nakazał ponowną ocenę działań

Choć inspiracje produktami Apple są tylko częściowe, to prezes Samsung Electronics, Jay Y. Lee, uznał to za poważny problem. Jak donoszą koreańskie media, najwyższy menedżer koreańskiego giganta mocno skrytykował mobilny dział firmy, odpowiedzialny za te urządzenia. Jay Y. Lee nakazał tej części swojego imperium ponowną ocenę dalszych planów dotyczących urządzeń wprowadzanych na rynek i – jak podają koreańskie źródła – podjął rygorystyczne działania przeciwko niektórym dyrektorom mobilnego działu Samsunga. Dostało się zwłaszcza szefowi oddziału, TM Rohowi.

Jay Y. Lee „wkroczył po kontrowersjach dotyczących plagiatu projektu Apple i problemach z jakością wprowadzonych w zeszłym miesiącu serii Galaxy Buds 3 i Galaxy Watch 7. Wewnętrzna atmosfera jest obecnie bardzo zła” – ujawniło źródło z Samsunga.

Słuchawki Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro przyniosły całkiem nowe wzornictwo – nowe jak na Samsunga, ale zauważalnie wzorowane na Apple. Zamiast wcześniejszych „fasolek”, koreański producent zdecydował się na projekt z pałąkami, przypominającymi AirPods. Wprowadził również podobne gesty ściskania i przesuwania, ispirację widać też w etui ładującym.

Z koeli zegarek Galaxy Watch Ultra przypomina pod paroma względami Apple Watch Ultra. Po raz pierwszy zegarek Samsunga ma bardziej kanciastą, zbliżoną do prostokąta kopertę, dostępny jest z bardzo podobnym, pomarańczowym paskiem, w tym kolorze są również akcenty na kopercie, jak przycisk z boku. Również „Ultra” w nazwie to nawiązanie do produktu Apple. Chociaż Galaxy Watch Ultra nie jest wierną kopią Apple Watcha Ultra, jak niektóre chińskie zegarki z AliExpress, to jednak ogólne wrażenie jest takie, że Samsung naśladuje Apple.

Być może prezes Jay Y. Lee nie podjąłby tak stanowczych działań, gdyby oskarżeniom o plagiat nie towarzyszyły problemy z jakością nowych urządzeń. W słuchawkach Galaxy Buds 3 wadliwe okazały się narażone na rozdarcie wkładki douszne. Z kolei w niektórych egzemplarzach zegarka Galaxy Watch Ultra wyświetlacze są krzywo zamontowane na kopercie, jakby zawiodła kontrola jakości.

