Samsung ma problemy z Galaxy Buds3 i Buds3 Pro. Sprzedaż wstrzymana

Samsung Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro doczekały się licznych pozytywnych recenzji. Niestety dział kontroli jakości w przypadku partii przeznaczonych dla sklepów nie do końca wywiązał się ze swoich zadań — przedsprzedaż została wstrzymana.

Słuchawkowy kryzys u Samsunga

Samsung zmuszony został do wstrzymania sprzedaży słuchawek Galaxy Buds3 i Buds3 Pro. Pierwsze partie produktów mają wady jakościowe. Część klientów otrzymało już swoje słuchawki w ramach trwającej przedsprzedaży — w razie wykrycia wad ukrytych można je zwrócić lub wymienić na nowe.

Najczęstsze problemy wskazywane przez pierwszych klientów to:

- Nierówne i łuszczące się malowanie na etui ładującym oraz samych słuchawkach,

- Plamy niebieskiego barwnika na powierzchni słuchawek,

- Niejednolite oświetlenie na końcówkach Galaxy Buds 3 Pro,

- Łatwo pękające gumowe nasadki słuchawek,

- Widoczne szczeliny między zewnętrznymi a wewnętrznymi nasadkami słuchawek w standardowych Galaxy Buds3 - bez pro.

W odpowiedzi na zgłoszenia Samsung szybko przyznał się do problemów jakościowych i wydał oświadczenie zalecające klientom zwrot wadliwych słuchawek do sklepów w celu ich wymiany lub uzyskania zwrotu pieniędzy. Dodatkowo firma tymczasowo wstrzymała sprzedaż Galaxy Buds 3 do odwołania.

W związku z doniesieniami dotyczącymi ograniczonej liczby urządzeń Galaxy Buds3 Pro wyprodukowanych na wczesnym etapie, pragniemy zapewnić, że traktujemy sprawę z najwyższą powagą. Dbając o to, by nasze produkty odpowiadały najwyższym standardom, oceniamy i ulepszamy nasze procesy produkcji.



Aby upewnić się, że nasze urządzenia spełniają najwyższe standardy jakości, tymczasowo zawiesiliśmy dostawy Galaxy Buds3 Pro, by przeprowadzić pełną ocenę kontroli jakości przed dostarczeniem ich do konsumentów. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

- napisała w oświadczeniu firma Samsung

Klienci narzekają na różne rzeczy, ale nie na jakość dźwięku

Wśród zgłoszeń klientów znamienne jest, że nikt nie marudzi na jakość dźwięku z nowych słuchawek Samsunga. Wszystkie zgłoszenia dotyczą jedynie zauważonych wad materiałowych. Sami byliśmy zdziwieni aferą, bo nie zauważyliśmy opisanych wyżej problemów ani w egzemplarzach na prezentacjach Samsunga w Warszawie i Paryżu, ani w testowanym przez nas egzemplarzu Buds3 Pro, który uzyskał maksymalną oceną w naszych testach.

Pozostaje mieć nadzieję, że wykryte wady dotyczą jedynie małej partii słuchawek i produkt szybko wróci na rynek.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ITSub잇섭, Lech Okoń - Telepolis.pl

Źródło tekstu: netxpit, ITSub잇섭, oprac. wł