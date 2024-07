Fuszerka Samunga. Wydajesz prawie 3000 zł i dostajesz takie coś

Samsung nie ma szczęścia ze swoimi lipcowymi nowościami. Najpierw musiał wycofać z rynku słuchawki Galaxy Buds3 Pro, teraz klienci narzekają na krzywe ekrany w zegarkach Samsung Galaxy Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch Ultra to nowa kategoria zegarków Samsunga

Samsung swoją nowością dołączył do elitarnego segmentu smart zegarków odpornych na trudy życia. Watch Ultra to sprzęt przeznaczony dla osób lubiących sport i ekstremalne wyzwania. Nie da się ukryć, że niezależnie czy to Apple, czy Samsung, rozmawiamy o sprzęcie bardziej dla entuzjastów niż dla faktycznych zawodowych sportowców, którzy raczej uśmiechają się w stronę Garminów. Samsunga nie mogło jednak zabraknąć i w tej niszy. Cena poniżej 3000 zł zachęciła wiele osób do zakupu, niektórych jednak spotkała przykra niespodzianka

Krzywy ekran? Tego jeszcze nie grali

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku słuchawek producenta, również i tutaj coś nie zadziałało na etapie kontroli jakości. U niektórych osób ekran zegarka nie jest zamontowany we właściwej pozycji, przez co oznaczenia wyświetlane na tarczy nie pasują do tych na kopercie. Nie da się ukryć, to prawdziwy koszmar perfekcjonisty:

A lot of Galaxy Watch Ultra buyers are complaining that the displays on their watches are misaligned.

This just shows how poor Samsung’s quality control is! pic.twitter.com/6AeABJ9heR — sid (@immasiddtweets) July 28, 2024

Firma Samsung nie skomentowała jeszcze zauważonych przez użytkowników problemów. Co ważne, w przeciwieństwie do słuchawek nie ogłosiła wstrzymania sprzedaży czy jakiegoś programu wymiany urządzeń. Pozostaje mieć nadzieję, że to jednostkowy problem, a nie jakaś plaga. Jeden z redakcyjnych kolegów kupił nowość Samsunga i opisana wyżej usterka u niego się nie pojawiła, nie widzieliśmy jej też w egzemplarzach zegarków, które sprawdzaliśmy podczas premiery.

Źródło zdjęć: Ibuddhaa - Reddit

Źródło tekstu: Reddit, oprac. wł