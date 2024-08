Samsung szykuje specjalną edycję Folda. Oto, czego możemy się spodziewać

Samsung Galaxy Z Fold6 nie przyniósł żadnej większej rewolucji w świecie składanych smartfonów koreańskiego producenta. To się może zmienić wraz z nadejściem specjalnej edycji Folda, nad którą prace podobno już trwają.

Samsung Galaxy Z Fold6 jest jednym z najbardziej innowacyjnych urządzeń na rynku, a planowana specjalna edycja z dedykowanym slotem na rysik S Pen może uczynić go jeszcze bardziej funkcjonalnym. Wprowadzenie slotu na rysik w składanym urządzeniu to znaczący krok, który ma na celu zaspokojenie potrzeb użytkowników poszukujących urządzenia łączącego produktywność i mobilność. Dla mnie osobiście byłby to godny następca dla używanego przeze mnie obecnie Samsunga Galaxy S24 Ultra.

Zobacz: Galaxy Z Fold6 – technologiczny majstersztyk od Samsunga (test)

lipiec 2024 239 g, 5.6 mm grubości 12 GB RAM 1000 GB, (opcje: 512 GB, 256 GB) LTE do 2000Mbps 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix + 4 Mpix + 10 Mpix 7.6" - Dynamic AMOLED (1856 x 2160 px, 375 ppi) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 3,39 GHz Android v.14.0 4400 mAh, USB-C

Dotychczasowe wersje z rodziny Z Fold, mimo wsparcia dla rysika S Pen, wymagały osobnego etui do przechowywania tego akcesorium, co dla wielu użytkowników było niewygodne. Dedykowany slot byłby rozwiązaniem tego problemu, a przy tym zachowałby smukłość urządzenia. Takie rozwiązanie świetnie się sprawdzało w smartfonach z rodziny Galaxy Note, a ostatnio w modelach Galaxy S2X Ultra. Jednak wprowadzenie takiej funkcji w koreańskim "składaku" niesie ze sobą wyzwania techniczne, szczególnie w kontekście zachowania wytrzymałości i cienkiej konstrukcji smartfonu.

Patenty, które właśnie ujrzały światło dzienne, sugerują dwa możliwe rozwiązania: jedno z nich to slot na rysik umieszczony na tylnym panelu, a drugie zakłada użycie magnesów do mocowania rysika na boku urządzenia. Oba podejścia mają swoje plusy i minusy. Na przykład, slot na tylnym panelu może wpłynąć na grubość telefonu, podczas gdy montaż boczny niesie ze sobą ryzyko zgubienia rysika.

Oczekiwania są wysokie, zwłaszcza że konkurencja na rynku smartfonów z wyższej półki rośnie, a użytkownicy coraz częściej poszukują urządzeń wielofunkcyjnych, które ułatwiają pracę na co dzień. Samsung zdaje sobie sprawę z tych potrzeb, co pokazuje chociażby rozwój linii Galaxy Z Fold, która stopniowo przekształca się w wszechstronne narzędzie do pracy i rozrywki. Zbliżająca się premiera specjalnej edycji Z Fold może być kolejnym krokiem w kierunku ugruntowania pozycji tych smartfonów na rynku.

Inne zmiany w nowym Foldzie

Nieoficjalne doniesienia na temat nowego Folda podają nieco więcej szczegółów dotyczących tego urządzenia. Sugerują na przykład, że ekran zewnętrzny będzie szerszy, a przez to bardziej użyteczny niż do tej pory. Inne przecieki informowały, że Samsung Galaxy Z Fold Special Edition będzie miał ekrany o przekątnej odpowiednio 6,5" oraz 8". To nieco więcej niż w Galaxy Z Fold6, gdzie mamy wyświetlacze o przekątnej odpowiednio 6,3" oraz 7,6".

Kolejna informacja dotyczy głównego aparatu fotograficznego. Ten ma mieć podobno rozdzielczość aż 200 Mpix, czyli tyle samo, co Samsung Galaxy S24 Ultra i jego poprzednicy. Nie ma jednak pewności, czy Samsung miałby tu użyć tej samej matrycy czy może nowego rozwiązania.

Premiera tuż za rogiem

Premiera Samsunga Galaxy Z Fold Special Edition podobno zbliża się wielkimi krokami. Nowy koreański "składak" ma podobno zadebiutować w Chinach i Korei Południowej już 25 września 2024 roku. Inne źródła sugerują, że prezentacja tego modelu mogłaby nastąpić razem ze smartfonami z serii Galaxy S25, której oczekujemy na początku przyszłego roku. Jak będzie w rzeczywistości, powinniśmy się wkrótce dowiedzieć.

Zobacz: Honor przeprasza posiadaczy Galaxy Z Fold6. To prztyczek w nos Samsunga

Zobacz: Fotopojedynek Huawei vs Samsung. Która Ultra lepsza?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Ice Universe / X, Android Authority, Phandroid