Honor przeprasza posiadaczy Galaxy Z Fold6. To prztyczek w nos Samsunga

Honor postanowił przeprosić posiadaczy Samsunga Galaxy Z Fold6. Tekst złożony z 813 znaków znalazł się w dość nietypowym miejscu, a do jego przeczytania będzie potrzebne dobre szkło powiększające.

Chińska marka Honor postanowiła przeprosić użytkowników Samsunga Galaxy Z Fold w dosyć nietypowy sposób. To część przygotowań do wprowadzenia na europejski rynek ultracienkiego i lekkiego składanego smartfonu, czyli modelu Honor Magic V3. Ten ma mieć po rozłożeniu zaledwie 4,35 mm grubości oraz 9,2 mm po złożeniu. Masa smartfonu to 226 g, czyli również mniej niż w przypadku samsungowego Folda.

W odpowiedzi na możliwe rozczarowanie klientów Samsunga, Honor wygrawerował długie, 813-znakowe przeprosiny na zawiasie smartfonu Magic V3. Wykonanie tego zadania powierzono 78-letniemu brytyjskiemu mikroartyście Grahamowi Shortowi, znanemu jako "Hands of a Genius", który specjalizuje się w tworzeniu niezwykle drobnych dzieł sztuki, widocznych jedynie pod mikroskopem. Ręczne wygrawerowanie przeprosin zajęło Grahamowi 90 godzin.

Honor Magic V3 stanowił wyjątkowe wyzwanie, a jego niezwykle smukłe, zaokrąglone krawędzie utrudniały nawet mikroskopijne grawerowanie. Jednak nigdy nie unikam podejmowania się wyzwań. Pomimo tego, że Magic V3 jest najsmuklejszym składanym telefonem na świecie, udało mi się wygrawerować na zawiasie telefonu długie 166-słowne przeprosiny firmy Honor. Nie tylko smukłość tego modelu wystawiła mnie na próbę - również zaskakująco wytrzymały metal wymagał użycia diamentowych szpilek do grawerowania.

– powiedział Graham Short

Chcieliśmy przyznać się do niezręcznej sytuacji, w jakiej postawiliśmy właścicieli Samsunga Galaxy Z Fold i uznaliśmy, że słuszne będzie złożenie szczerych przeprosin. Jednak nie mając pod ręką żadnego papieru, wybraliśmy smartfon Magic V3 jako nasze płótno. Ze względu na jego niezwykłą smukłość, musieliśmy znacznie zmniejszyć rozmiar tekstu, nieumyślnie tworząc najmniejsze na świecie przeprosiny na jednym z najsmuklejszych i najlżejszych składanych telefonów na świecie. Przepraszamy właścicieli Samsungów!

– dodał Avikar Jolly, kierownik działu marketingu, Honor Europe

A tak wygląda tłumaczenie przeprosin wygrawerowanych na zawiasie Honora Magic V3:

Drodzy posiadacze Samsunga Galaxy Z Fold, przepraszamy. Wiemy, że byliście podekscytowani zakupem telefonu, który można złożyć na pół i zmieścić w kieszeni. Obiecano wam przyszłość, cud techniki, świat nieograniczonej wielozadaniowości i wydajności, a teraz prawdopodobnie patrzycie na nowego HONOR Magic V3 i czujecie się trochę... oszukani. Rozmiar ma znaczenie, a my czujemy Wasz ból. Podobnie jak bycie typowanym do złotego medalu, a następnie zajęcie ostatniego miejsca w wyścigu, świadomość, że istnieje smuklejszy, lżejszy i bardziej wytrzymały składany telefon wystarczy, aby każdy zwątpił w swoje wybory. Rozumiemy to. Byliście pierwszymi użytkownikami, pionierami odważnie zapuszczającymi się na nieznane terytorium składanych ekranów o wątpliwej trwałości. Zasługujecie na coś lepszego. W rzeczywistości zasługujecie na złoty medal. Z całą powagą, my jako HONOR jesteśmy zaangażowani w przesuwanie granic technologii i dostarczanie możliwie najlepszych składanych doświadczeń. Po prostu chcemy powiedzieć... w porządku jest czuć się zawiedzionym. My czulibyśmy się tak samo.

Premiera już za kilka dni

Premiera smartfonu Honor Magic V3 odbędzie się na targach IFA 2024 w Berlinie już 5 września tego roku. Nie będzie to oczywiście jedyna nowość marki na tym wydarzeniu.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Honor

Źródło tekstu: Honor